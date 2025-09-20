Rechini, zebre, crocodili și struți: pasiunea liderilor lumii pentru animale exotice dusă la extrem. Ce țin în curte Viktor Orban și Ramzan Kadîrov

Liderii politici nu își măsoară puterea doar în palate placate cu aur și parade militare, ci și în animale exotice, scrie Politico într-un material dedicat pasiunilor politicienilor de rang înalt pentru animale pe care cetățenii obișnuiți le văd doar la televizor, grădini zoologice sau în acvariu. De la fauna exotică a premierului ungar Viktor Orban, rechinul oligarhului georgian Bidzina Ivanișvili, până la struții lui Viktor Ianukovici, fostul președinte al Ucrainei, sau leopardul alb al lui Donald Trump.

Pasiunea liderilor politice pentru animale exotice

Animalele exotice nu sunt doar atracții de grădină zoologică sau vedete de documentar. În lumea liderilor politici, ele devin simboluri ale puterii, bogăției și controlului absolut. De la zebrele lui Viktor Orban și rechinul lui Bidzina Ivanișvili, la struții lui Viktor Ianukovici și felinele lui Ramzan Kadîrov, pasiunea bogaților pentru fauna sălbatică impresionează și, în același timp, intimidează.

Viktor Orban și zebrele din Ungaria

Imaginile surprinse în august cu drona la proprietatea familiei prim-ministrului ungar Viktor Orban au stârnit un adevărat scandal. Conacul din Hatvanpuszta, o fostă moșie habsburgică, ascunde zebre și antilope, animale cu totul neobișnuite pentru peisajul central-european.

Criticii opoziției au acuzat ipocrizie și lipsă de transparență, iar ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, l-a ironizat pe Orban, întrebând dacă zebrele fac parte din „fermele tradiționale” ale Ungariei.

Rechinul oligarhului Bidzina Ivanișvili

În Georgia, oligarhul Bidzina Ivanișvili a dus pasiunea pentru fauna exotică la un alt nivel. În vila sa de sticlă și oțel de lângă Tbilisi, acesta deține un acvariu cu rechini, alături de zebre, pinguini, lemuri și un cangur.

Ivanișvili a recunoscut într-un interviu că rechinul său nu este mare, „doar un metru și jumătate”, însă doar gândul unui prădător marin în casă dă fiori reci. De asemenea, lemurii se plimbă liberi în curtea lui ca niște pisici.

Viktor Ianukovici și faimoșii săi struți

Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici a avut struți. În grădina zoologică privată de la reședința sa din Kiev, Ianukovici adunase păuni, fazani, urși și cerbi.

Întrebat despre struți după Euromaidan, el a răspuns cu o replică devenită virală: „Am susținut struții, ce e rău în asta?”, transformându-și hobby-ul într-un meme internațional. Struții au supraviețuit chiar și după fuga stăpânului lor, iar astăzi cutreieră terenul transformat într-un parc public.

Ramzan Kadîrov are grădină zoologică

Liderul cecen Ramzan Kadîrov este un alt exemplu de dictator care folosește animalele ca demonstrație de forță și prestigiu. Pe lângă câinii de vânătoare și caii de rasă, Kadîrov deține o fermă de cămile pentru carne, dar și animale periculoase precum lei, tigri și chiar un crocodil.

Diplomația animalelor de la Moscova la Phenian

Rusia a înțeles și ea potențialul simbolic al faunei. În 2024, Moscova a oferit Coreei de Nord un „cadou diplomatic” impresionant: peste 70 de animale de grădină zoologică, printre care lei africani, urși bruni și iaci. Acest gest a urmat trimiterii de trupe nord-coreene pentru sprijinirea armatei lui Putin în războiul contra Ucrainei.

Donald Trump și leopardul arab

Chiar și președintele american Donald Trump, care a declarat public că nu-i plac rechinii și nu a avut animale de companie la Casa Albă, a primit totuși, în 2017, doi leoparzi rari din partea Arabiei Saudite.