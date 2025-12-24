Ryan Coulson și Rebecca Bordeiasu se pregăteau să urce la bordul unui avion spre Toronto, alături de copilul lor și cei doi câini ai familiei, când au fost opriți la poartă. Atunci au aflat de o nouă regulă internă: pasagerii nu pot zbura cu un animal și cu un copil în același timp.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Reacția pasagerilor

Ryan și Rebecca urmau să-și petreacă sărbătorile alături de rude, în Toronto, când au primit interdicție de îmbarcare. „Angajații au spus că această politică este internă, atât de internă încât nici măcar nu este menționată pe site-ul lor. Nimeni nu știe de ea, decât dacă treci prin această experiență și ajungi la aeroport, unde îți este interzis accesul”, a declarat Rebecca.

Compania Flair a explicat pentru CBC News ce s-a întâmplat: „Dacă un copil și un animal călătoresc împreună, reglementările Transport Canada spun că fiecare trebuie să fie însoțit de câte un adult. Aceasta nu este o regulă nouă.” Cu toate acestea, departamentul guvernamental federal al Canadei care se ocupă de transporturi, Transport Canada, neagă declarația companiei aeriene. Reprezentanții departamentului au precizat că nu există reguli privind călătoria cu animale și copii, însă fiecare firmă are propriul regulament.

John Gradek, un analist în domeniul aviației, a precizat că incidentul a fost clar un abuz de putere din partea companiei Flair. „Acelor pasageri nu ar fi trebuit să le fie îngrădit accesul în avion. Flair este de vină că nu au expus clar politica lor”, a adăugat John Gradek.

În cele din urmă, Ryan și Rebecca au reușit să-și schimbe zborul la Air Canada, reușind astfel să ajungă în Toronto. Compania Flair a fost de acord să plătească o compensație pentru călătoria pierdută, deși familia încă a rămas în pierdere cu 1.000 de dolari.

Citește și:

Poți să-ți îmbolnăvești câinele când ești răcit? Adevărul spus de un medic veterinar

De ce au câinii probleme de piele și cum poate hrana potrivită să le redea confortul și sănătatea