Sezonul de iarnă aduce cu el și răceli sau gripe, care se transmit ușor. În contextul în care putem prinde ușor o răceală de la o persoană bolnavă, apare întrebarea: pot animalele să ia virusul de la stăpâni?

De ce virusurile umane nu ajung la patrupezi

Medicul veterinar Rebecca MacMillan a precizat, pentru Many Pets, că patrupezii nu pot lua virusurile de la stăpâni. Virozele la oameni sunt cauzate de rinovirusuri, virusuri gripale, coronavirusuri și virusuri paragripale. Acestea sunt specifice oamenilor și nu pot fi transmise animalelor, deși există microbi asemănători, dar care nu sunt identificați sau diagnosticați la fel. La rândul lor, oamenii nu pot lua răceala de la animale, însă anumite infecții pot fi transmise prin mușcături.

Poate lua câinele răceala de la alt câine?

Rebecca MacMillan a menționat că virusurile sunt transmisibile de la un cățel la altul. Infecțiile respiratorii sunt contagioase, iar un câine se poate îmbolnăvi dacă se joacă cu jucăria unui cățel bolnav, mănâncă din bolul acestuia sau se află în apropierea lui. Câteva simptome ale unui cățel răcit sunt:

tuse seacă;

pierderea poftei de mâncare;

conjunctivită sau ochi umezi;

febră;

letargie;

nas înfundat;

respirații scurte;

strănut frecvent.

Dacă aceste simptome persistă, este nevoie de un control medical. Veterinarul va recomanda medicamente potrivite pentru stadiul răcelii, dar și câteva măsuri de precauție: scurtarea plimbărilor și a contactului cu alți câini, evitarea parfumurilor de cameră deoarece pot irita nasul cățelului, precum și multă odihnă.

Semne îngrijorătoare și medicamente pentru oameni administrate patrupezilor

Simptomele care includ febră crescută, tuse severă, dificultăți de respirație, vomă sau diaree pot indica infecții mai serioase decât o simplă răceală. Rebecca MacMillan a subliniat că animalele nu ar trebui să primească medicamente umane decât dacă au fost aprobate de veterinar. De exemplu, ibuprofenul este toxic pentru câini, la fel și pastilele care conțin îndulcitori.

