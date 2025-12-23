HEALTHY LIFE

Poți să-ți îmbolnăvești câinele când ești răcit? Adevărul spus de un medic veterinar

Catinca Andrușcă 23 decembrie 0 comentarii
Un câine stă pe canapea în timp ce stăpâna lui își suflă nasul în șervețel Sursa foto: Person Dog © motortion | Dreamstime.com

Sezonul de iarnă aduce cu el și răceli sau gripe, care se transmit ușor. În contextul în care putem prinde ușor o răceală de la o persoană bolnavă, apare întrebarea: pot animalele să ia virusul de la stăpâni?

De ce virusurile umane nu ajung la patrupezi

Medicul veterinar Rebecca MacMillan a precizat, pentru Many Pets, că patrupezii nu pot lua virusurile de la stăpâni. Virozele la oameni sunt cauzate de rinovirusuri, virusuri gripale, coronavirusuri și virusuri paragripale. Acestea sunt specifice oamenilor și nu pot fi transmise animalelor, deși există microbi asemănători, dar care nu sunt identificați sau diagnosticați la fel. La rândul lor, oamenii nu pot lua răceala de la animale, însă anumite infecții pot fi transmise prin mușcături.

Poate lua câinele răceala de la alt câine?

Rebecca MacMillan a menționat că virusurile sunt transmisibile de la un cățel la altul. Infecțiile respiratorii sunt contagioase, iar un câine se poate îmbolnăvi dacă se joacă cu jucăria unui cățel bolnav, mănâncă din bolul acestuia sau se află în apropierea lui. Câteva simptome ale unui cățel răcit sunt:

  • tuse seacă;
  • pierderea poftei de mâncare;
  • conjunctivită sau ochi umezi;
  • febră;
  • letargie;
  • nas înfundat;
  • respirații scurte;
  • strănut frecvent.

Dacă aceste simptome persistă, este nevoie de un control medical. Veterinarul va recomanda medicamente potrivite pentru stadiul răcelii, dar și câteva măsuri de precauție: scurtarea plimbărilor și a contactului cu alți câini, evitarea parfumurilor de cameră deoarece pot irita nasul cățelului, precum și multă odihnă.

Semne îngrijorătoare și medicamente pentru oameni administrate patrupezilor

Simptomele care includ febră crescută, tuse severă, dificultăți de respirație, vomă sau diaree pot indica infecții mai serioase decât o simplă răceală. Rebecca MacMillan a subliniat că animalele nu ar trebui să primească medicamente umane decât dacă au fost aprobate de veterinar. De exemplu, ibuprofenul este toxic pentru câini, la fel și pastilele care conțin îndulcitori.

  • Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

Sursa foto: Person Dog © motortion | Dreamstime.com

By Catinca Andrușcă

