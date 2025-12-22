Pike se numără printre cățeii care au primit o șansă la fericire datorită adopției. Era un cățel mic cu urechi mari și aștepta să fie luat acasă de la unul dintre târgurile de adopție organizate de ASPA. Acum, micul Pike se pregătește de Crăciun cu hăinuțe și jucării festive.

Reprezentanții Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor din București se bucură la fiecare poveste fericită despre cățeii care au trecut prin adăposturile lor.

Cei de la ASPA au împărtășit pe Facebook povestea lui Pike, un cățeluș care a avut o chimie aparte cu cea care a ales să-i fie mamă umană. La numai 3 zile de la adopție, de la un cățel de adăpost, Pike a devenit un blănos-navigator, iar acum urmează să petreacă primul lui Crăciun acasă.

Cristina, „mama” lui Pike, a povestit pentru ASPA cum l-a ales de la târgul de adopții și cum arată viața familiei sale de când cățelul de la adăpost face parte din ea.

„L-am ales pentru că era mic, cu urechile mari și foarte simpatic. Am stat aproape două ore cu el la târgul din Bazilescu, l-am plimbat, am interacționat cu el și am simțit că ne potrivim. La trei zile după adopție am plecat în vacanță, unde Pike a devenit primul comandant al navei «Știucă». Am petrecut o săptămână pe barcă, la Gura Portiței, și s-a adaptat surprinzător de bine”, a povestit Cristina.

De când a fost adoptat, Pike a făcut „mici năzdrăvănii de cățel”, precum rosul unui cablu sau furatul de șosete și papuci, însă oamenii lui și-au dedicat timp și atenție pentru a trasa limite, iar patrupedul știe clar ce are și ce nu are voie să facă. Fiind un cățel tânăr, Pike are foarte multă energie, iar pisica senioară a familiei îi privește entuziasmul de la distanță.

„Are pernuța lui, unde își adună toate jucăriile, iar noaptea doarme în pat. Dacă vrea liniște, se retrage singur în cușcă – spațiul lui sigur. Se înțelege bine cu oamenii, iar pisica noastră bătrână, Delfi, îl privește de la distanță: prea multă energie pentru un suflet de 17 ani. În curte mai apar zilnic și alte pisici, pe care Pike le tolerează cu calm. Deși stăm la curte, nu-l lăsăm niciodată singur afară; stă cu noi sau măcar cu unul dintre noi, întotdeauna supravegheat. Mănâncă orice fără mofturi, inclusiv legume, și ne aduce zâmbete în fiecare zi”, a mai povestit proprietara lui Pike.

Bucuria Crăciunului este și mai mare cu un cățel vesel alergând pe lângă brad, iar Cristina a povestit că Pike are hăinuțe festive.

„Acum se pregătește pentru primul lui Crăciun acasă, deja îmbrăcat festiv. Pike ne-a adus mai multă veselie și confirmarea că o adopție reușită se face cu răbdare, responsabilitate și prezență reală. Și, da, aduce o iubire infinită și specială”, a mai spus cea care l-a adoptat pe cățelul cu urechi speciale de la ASPA.