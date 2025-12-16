Idei de cadouri de Crăciun pentru animale: Ce primesc anul acesta de la Moș Crăciun blănoșii cunoscuți în mediul online (VIDEO)

De Crăciun, nu numai oamenii se bucură de cadouri și voie bună, ci și animalele de companie. Prietenii blănoși simt și ei spiritul sărbătorilor când sunt răsfățați cu fel de fel de daruri. Mai mulți „părinți” de animale cunoscute în mediul online ne-au povestit că Moș Crăciun vine negreșit la blănoșii lor.

Iată ce primesc anul acesta influencerii canini și felini!

Ce primește Louie de la Moș Crăciun

Moș Crăciun vine negreșit la Louie, un cățel Shar Pei extrem de simpatic. Deși cutele lui care îl fac să pară îmbufnat nu-i vor permite să i se citească entuziasmul pe față, cu siguranță va fi foarte interesat de noul lui set de butoane de comunicare. Louie, care cunoaște expresii precum „mi-e foame”, „jucărie”, „afară”, va putea să exprime aceste cuvinte la o apăsare de buton. Alexandra Tudose, „mama” lui Louie, ne-a dat mai multe detalii despre darurile pe care cățelul-influencer le va găsi sub brad.

„Moșul a venit mereu la Louie pentru că este un băiat foarte cuminte… și năzdrăvan. Mie mereu mi-au plăcut cadourile utile pentu cei din familie și Louie nu face excepție. Așa că, anul acesta, o să primească o nouă hăinuță impermeabilă. Una care să îi fie bună și la anul. Pentru că nu îi place ploaia și nici nu este echipat cu blană dublă pentru temperaturile cu minus.

O să mai primească și un set de butoane de comunicare pentru câini. Am descoperit recent că are o mare plăcere sa atingă ecranul cu touch de la purificatorul de aer pentru că scoate un anumit sunet și m-am gândit să fac o încercare, vedem ce iese. Vă ținem la curent pe Instagram”, ne-a transmis Alexandra Tudose.

Louie poate fi urmărit pe contul lui de Instagram louie_thenoodle, iar povestea lui este disponibilă AICI.

Ce primește Lady Azera de la Moș Crăciun

Lady Azera, o cățelușă minunată amstaff blue, se bucură în fiecare zi a lunii decembrie până la Crăciun de câte un cadou, pentru că Moșul i-a dăruit deja un Calendar de Advent. Beatrice Chirilă, „mama” Azerei, ne-a povestit că în calendar se află de la jucării și treat-uri, până la obiecte utile precum colier împotriva căpușelor și bol slow feeder. Azera este lăsată să descopere și să se bucure de fiecare cadou în parte. Mai mult, Azera a participat și la un Secret Santa, iar acest Moș s-a gândit și la „mami”.

„Azera a fost cel mai bun câine și anul acesta. De fapt, toți cățeii sunt „cei mai buni”, însă, din păcate, nu toți primesc ceea ce ar merita. Ea este o răsfățată. Are un calendar de Advent luat de la Mash Dogs. Îl cumpărăm în fiecare an. Asta înseamnă că, într-o cutie mare, are 25 de cadouri-surpriză, ambalate individual, din care deschide câte unul zilnic, de la 1 decembrie până în ziua de Crăciun.

Până acum a primit treat-uri, zgardă, bandană, un bol slow feeder, o carte de colorat personalizată cu căței – care o include și pe ea –, un ursuleț de pluș care a „explodat” în câteva secunde. Putem presupune că în Advent se află și o lesă, precum și un colier Notix natural împotriva căpușelor.

Pe lângă acest imeeens cadou de la Moșul, a participat și la Secret Santa și a primit și un cadou de la un moș patruped secret (o pelerină de ploaie, treaturi si o brățară personalizată cu numele “Azera”, pentru mami).

Are și o dorință pentru Crăciunul ăsta… ca toți cățeii să aibă o familie și o casă caldă de Crăciun”, ne-a declarat Beatrice Chirilă, mama Azerei.

Azera poate fi urmărită pe contul de Instagram azerathestaffy, iar AICI este povestea ei.

Ce primesc de Crăciun Shiva și Kira

Minunatele cățelușe labrador Shiva și Kira vor primi anul acesta jucării din pluș cu tematică de Crăciun. Pe lângă plușurile cu care se vor distra iarna aceasta, cele două surioare vor primi și ceva util pentru sănătate. Medicul veterinar Oana Furcă ne-a spus că jucăriile din pluș în formă de turtă dulce vor fi însoțite de probiotice.

„Noi le dăm probiotice periodic deoarece Kira are o sensibilitate la stomac, iar Shiva are alergii. Ca beneficii, probioticele: susțin digestia, sunt foarte utile după tratamente cu antibiotice, ajută la reducerea alergiilor. Noi le-am dat produse de la Woofy Lab și mi se pare foarte ok și de la Brit le-am dat în trecut. Pe lângă acestea, Kira și Shiva consumă și Kefir 1-2 ori pe săptămână și iaurt grecesc”, ne-a spus medicul veterinar Oana Furcă.

Drăguțele Shiva și Kira pot fi urmărite pe contul lor de Instagram, kira_pe_roti, iar povestea lor poate fi citită AICI.

Cu ce vine Moș Crăciun la Aryell, Bailey și Leyla

Aryell, Bailey și Leyla primesc de Crăciun un pătuț mare, în care să se odihnească împreună. Cei trei frați, care pot fi urmăriți pe Instagram pe contul threepuppiessss, sunt de nedespărțit, motiv pentru care un nou pătuț încăpător este de bun augur. De asemenea, Denisa, mama lor, ne-a povestit că sub brad se vor regăsi o mulțime de recompense delicioase pentru cei mai dulci frățiori.

„Moș Crăciun vine anul acesta cu un pătuț nou și încăpător pentru Aryell, Bailey și Leyla, plus snackurile lor preferate și niște suplimente benefice pentru imunitate, digestie și articulații. Adoră snackurile 100% naturale, din carne deshidratata precum cele de la barfdiet.ro sau aufpet.md. Sunt gustările lor favorite și mă bucur că le ofer ceva atât de gustos, dar și sănătos. Ne dorim ca noul an să îi găsească sănătoși, veseli și mai uniți ca oricând”, a declarat Denisa.

Povestea celor 3 căței adorabili poate fi citită AICI.

Karma a primit deja o parte din cadoul de la Moș Crăciun

Adorabila shiba inu Karma savurează de sărbători gustări festive și se odihnește după joacă în pătuțul pe care l-a primit în avans. Criquet, „mama” Karmei, se va bucura să-și vadă micuța testând bunătăți în formă de prăjituri de sărbători, create special pentru căței. Karma, cunoscută în mediul online pentru felul în care explorează cafenele și restaurante pet friendly, se va linge pe botic după ce va gusta Panettone cu Somon, Prosciutto Cotto, Cocos și Banană și rață și portocală, dar și canapè cu vânat și cocos, curcan și Mango, dovleac și unt de arahide.

„Karma a cerut un pătuț roz și un sac de recompense. Pătuțul l-a primit. Recompensele pe care le primește de Crăciun sunt de la lumealuipuff: Panettone pentru căței cu 4 arome. Și de la booper va primi canapè pentru căței cu 3 arome. Pentru Revelion intenționez să îi cumpar șampanie pentru căței care e un probiotic + postbiotic, și ajută la digestie, nu supără stomacul”, ne-a spus Criquet.

Karma poate fi urmărită pe contul ei de instagram karma.the.explorer, iar povestea ei poate fi citită AICI.

Ce vor găsi Asha și Akira sub brad

Superbele surioare pug Asha și Akira primesc anul acesta de Crăciun ceva ce îndrăgesc foarte mult. Una dintre marile lor pasiuni este mâncatul și au o atracție aparte pentru un anume fel de gustare: brânza de iac. Totuși, mama lor, Ștefania Dobre, are grijă să le ofere cu moderație gustărele, astfel încât să se mențină în formă.

„Asha și Akira vor primi brânză de iac, sunt înnebunite după ea. Aș putea spune că e snackul lor preferat”, ne-a spus Ștefania Dobre.

Surioarele Asha și Akira pot fi urmărite pe contul lor de Instagram asha_and_akira, iar povestea lor poate fi citită AICI.

Maxito, seară specială în familie de Crăciun

Simpaticul yorkshire terrier Maxito are parte de o seară specială de Crăciun, pentru că se mai împlinește un an de când a venit în familia lui care îl iubește enorm. Pe lângă jucăriile pe care le primește sub brad, cățelul se bucură de atenția și dragostea celor dragi, într-o seară specială.

„În fiecare an de când e Maxito în viața noastră, primește de la Moș Crăciun jucării, pentru că este tare fericit când primește jucării noi. Dar, în afară de jucăriile de la Moș Crăciun, Maxito participă la fiecare seară de Crăciun alături de familia lui. Ne bucurăm cu toții că suntem sănătoși, fericiți și am mai bifat un Crăciun binecuvântat împreună. Maxito este foarte iubit și pentru noi, el este cel mai frumos cadou de Moș Crăciun, deoarece a venit în familia noastră tocmai de Crăciun. Și pentru el, cred că cel mai frumos cadou de Moș Crăciun este familia lui”, ne-a povestit Valentina.

Maxito poate fi urmărit pe contul lui de Instagram maxito_yorkshireterrier, iar povestea lui se regăsește AICI.

Ce daruri primește Leia de Crăciun

Splendida Leia primește în dar anul acesta niște obiecte foarte utile, care o vor ajuta să se simtă bine la plimbare. Cățelușa își însoțește mama în traseele pe bicicletă, iar Moș Crăciun îi va aduce un dar datorită căruia plimbările vor fi și mai plăcute.

„Leia o să primească ochelari de protecție și un aparat de tuns părul de la pernițe. Facem trasee cu bicicletele. Leia stă în hamul de piept și primește tot vântul în față. Ultima oară i s-au iritat ochișorii destul de tare. Deci are nevoie de ochelari care să o protejeze de vânt, dar și de soare”, ne-a spus Christina, mama cățelușei din Timișoara.

Leia poate fi urmărită pe contul de Instagram leia.banana , iar povestea sa este disponibilă AICI.

Moș Nicolae și Moș Crăciun au făcut echipă pentru a-l răsfăța pe Enzo

După ce Moș Nicolae i-a adus o lesă nouă, Moș Crăciun va veni cu alte surprize frumoase pentru Enzo. Simpaticul cocker a avut un an plin de competiții canine, unde a obținut rezultate extraordinare, iar Moș Crăciun îl recompensează acum cu multe bunătăți, obiecte utile, dar și distractive.

„Enzo a fost un cățel foarte cuminte anul ăsta iar Moș Nicolae a venit deja cu o lesă super frumoasă dar și funcțională din policoton de la Doctor Totolici, a descoperit-o în șosetuță. Iar Moșul o să vină cu multe bunătăți de mâncare precum supe de oase naturale, o gecuță nouă pentru vremea rea, dar și un joc pentru stimulare mentală de la Nina Ottosson”, ne-a spus Gabriela Tenov.

Povestea lui Enzo poate fi citită AICI, iar pagina de Instagram a lui Enzo se numește enzo_allenzo.

Ce primesc Sushi și Mao de sărbători

Pisica Sushi și motanul Mao vor fi răsfățați de Crăciun cu daruri pe care cu siguranță le vor îndrăgi. Pe lângă tradiționalul Moș Crăciun ajutat de părinții lor, acasă la Sushi și Mao mai vine și un Moș Crăciun Secret.

„Anul acesta Moș Crăciun vine la Sushi și Mao cu mici surprize: o păturică pufoasă pentru somnurile lor de iarnă și câteva jucării noi. Sushi primește un șoricel cu iarba mâței, iar Mao o mingiuță moale și câteva recompense. Nimic extravagant, dar exact ce le place lor cel mai mult.

Oricum, ei au deja o groază de jucării, așa că eu cred că cel mai bun cadou rămâne grija pe care le-o purtăm, timpul de joacă și momentele petrecute împreună”, ne-a spus Mădălina.

Pentru cei doi frați a venit și Secret Santa care le-a trimis un kit de amprente și un panou pentru zgâriat în formă de tablou de la MiauArt.

La rândul său, Mădălina a cumpărat la Secret Santa un Calendar Advent cu recompense pentru o pisicuță care se va bucura de câte o recompensă în fiecare zi de decembrie până la Crăciun.

Superba pisică Sushi poate fi următiră pe contul ei de Instagram, sushi_doing_things iar povestea sa poate fi citită AICI. Fratele său, adorabilul Mao, are și ei cont de instagram, motanulgalben iar povestea lui este disponibilă AICI.

Ce primește pisica Rocky de la Moș Crăciun

Eleganta Rocky îl așteaptă și ea pe Moș Crăciun pentru că i-a promis jucării noi și gustările ei preferate. Totuși, „mama” ei, Raluca, știe că cel mai atrasă va fi de cutia în care darul va fi ambalat.

„Anul acesta Rocky va primi bețișoarele de carne preferate și niste jucării: undiță cu pene și biluțe. Toate vor fi ambalate intr-o cutie, pentru că știm ca asta este, de fapt, cea mai mare bucurie pentru ea. Sărbători fericite tuturor pisicutelor!”, a spus Raluca.

Povestea lui Rocky poate fi citită AICI. Pisicuța poate fi urmărită pe contul ei de Instagram, rocky_tuxedo_cat!

Idei de cadouri de Crăciun pentru căței

calendar de advent (care conține treat-uri, zgardă, bandană, un bol slow feeder, o carte de colorat personalizată cu căței – care o include și pe ea –, un ursuleț de pluș, o lesă, un colier natural împotriva căpușelor);

pătuț;

gustări festive (Panettone și canapè pentru căței);

s uplimente benefice pentru imunitate, digestie și articulații;

gustările preferate;

ochelari de protecție;

aparat de tuns părul de la pernițe;

brânză de iac;

pelerină de ploaie;

butoane de comunicare;

jucării din pluș cu tematică de Crăciun (turtă dulce);

probiotice;

joc pentru stimulare mentală;

lesă din policoton;

supă de oase.

Idei de cadouri de Crăciun pentru pisici

păturică pufoasă;

șoricel cu iarba mâței;

mingiuță moale;

calendar de advent cu câte o recompensă pe zi;

kit de amprente (tablou cu amprenta pisicii);

panou pentru zgâriat;

gustările preferate;

undiță cu pene:

bețișoare de carne;

cutie.