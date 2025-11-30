Povestea Kirei pe roți, o cățelușă care a primit o șansă la viață după un accident. Cum a renăscut după ce a fost salvată de doi oameni cu suflet mare. Interviu emoționant cu medicul veterinar Oana Furcă, „mama” Kirei și a surioarei Shiva

Kira este astăzi o cățelușă care aleargă veselă cu ajutorul unui cărucior cu rotile, după ce la 6 luni a suferit un accident care i-a schimbat viața. Povestea Kirei este una despre iubire, luptă și recunoștință! Chiar dacă nu este simplu să ai grijă de un cățel cu dificultăți ca ale Kirei, împlinirea pe care o simt oamenii care au salvat-o de la eutanasiere depășește orice obstacol.

Kira și Shiva, o poveste despre iubire, luptă și recunoștință

Oana Furcă și Tudor Țepeș sunt doi medici veterinari care au împreună două cățelușe labrador: Shiva, sora cea mare, și Kira. În luna noiembrie a anului 2023, cei doi soți au văzut pe rețelele sociale un anunț despre o cățelușă care zăcea pe stradă după ce suferise un accident. Oana și Tudor au decis atunci să meargă pentru a recupera cățelușa care între timp primise o umbrelă care să o adăpostească de ploaie. Din acea zi a început o adevărată aventură cu diagnostice pesimiste și operații, peste care au trecut împreună, toți 4. Azi, Kira se bucură de grija oamenilor ei, dar și de tandrețea surioarei sale mai mari.

Recent, Oana, Tudor și Shiva au sărbătorit cu tort și voioșie 2 ani de când Kira este în viața lor.

Află în interviul de mai jos întreaga poveste a cățelușelor Kira și Shiva, dar și a oamenilor buni și iubitori care le sunt alături zi de zi! De asemenea, cele două cățelușe pot fi urmărite în mediul online, pe contul kira_pe_roti.

Interviu exclusiv cu medicul veterinar Oana Furcă, despre viața alături de „Kira pe roți”

Pets&Cats: În urmă cu 2 ani, Kira zăcea pe stradă după un accident, iar voi ați văzut un anunț pe Facebook despre ea. Cum ați luat hotărârea de a merge și de a o salva și ce va amintiți despre momentele în care ati luat-o de sub umbrela unde aștepta speriată?

Oana Furcă: Am văzut aceste poze foarte triste cu Kira și nimeni nu voia sa meargă sa o preia de pe marginea drumului. Primul gând al nostru a fost acela de a încerca să o facem bine, să se recupereze, necunoscând gravitatea situației, deși fiind medici veterinari am bănuit că în urma unui accident de mașină loviturile puteau fi destul de grave! Kira se afla la Caransebeș și noi la Timișoara, iar prin intermediul doamnei care a ajuns prima la locul accidentului am reușit a doua zi să o aducem la Timișoara. Suntem recunoscători pentru faptul ca au fost alături de noi atât emoțional cât și financiar peste 30 de oameni, încă din prima zi în care Kira a ajuns la noi. Cu ajutorul aplicației Whatsapp a fost creat un grup special pentru susținătorii Kirei, care este activ și în prezent pentru a posta noutăți sau poze și videoclipuri cu Kira.

Pets&Cats: Ce a urmat după ce ați luat-o de pe strada? Care a fost diagnosticul?

Oana Furcă: După ce Kira a ajuns la noi am recurs la a-i face radiografii și am descoperit ca aceasta are 2 coaste fracturate, un plămân perforat, membrul posterior drept fracturat în mai multe locuri, iar vestea cea mai proastă abia urma, vertebra lombara l3 fracturată cu o așchie de os care a intrat în canalul medular. Au urmat doar păreri negative și pesimiste în jurul nostru, însă noi am început fără ezitare recuperarea medicală a Kirei. A suferit 2 intervenții chirurgicale în prima săptămână și un examen de Computer Tomograf în urma căruia am aflat că îi este afectată și măduva spinării.

Pets&Cats: Cum au fost primele zile petrecute de Kira în noua ei casă? Cum s-a adaptat? Cum a primit-o Shiva?

Oana Furcă: Imediat după ce a ajuns la noi, aceasta a fost speriată, foarte fricoasă și neprietenoasă, dar bănuim ca și din cauza mediului în care crescuse până atunci cât și din cauza acestei experiențe triste. Shiva a primit-o cu dragoste și căldură, iar noi știam că în scurt timp aceasta va simți că noi îi vrem binele. Nu a durat mult timp și Kira s-a obișnuit atât cu noi cât și cu mediul nou, însă nu acestea erau adevăratele probleme, ci adaptarea ei la noua ei viața care presupunea mult efort din partea ei cât si din partea noastra.

Pets&Cats: Cum au fost primii pași ai Kirei cu roțile ajutătoare? Cum a învățat să alerge și să se bucure de viață pe roți?

Oana Furcă: Kira a fost destul de reticentă în momentul în care am așezat-o în cărucior, iar prima ei reacție a fost de blocaj, însă Shiva și noi am ajutat-o să conștientizeze că prin intermediul căruțului se poate deplasa. Au urmat câteva zile în care o așezăm de mai multe ori în carucior pentru a se obișnui cu acesta. Shiva a fost cea care a motivat-o cel mai mult, deoarece Kira are o fire luptătoare și ambițioasă tot timpul vrând să facă ce face și surioara ei mai mare, sa fie în fața ei, să ajunga ea prima la jucarie sau mâncare sau să facă ea totul înaintea Shivei. Ușor-ușor a început sa se bucure de libertatea pe care o oferă roțile, libertate care i-a fost furată pentru o perioadă de câteva luni.

Pets&Cats: Cum este personalitatea Kirei? Cum se înțelege cu Shiva, surioara ei?

Oana Furcă: Kira este cea mai ambițioasă, competitivă și luptătoare. Niciodată nu a dat vreun semn de slăbiciune, deși primele 4 luni după accident s-a deplasat doar cu ajutorul nostru și al unui ham pe care îl țineam noi. Chiar și atunci cand nu are caruciorul atașat și se deplasează prin casa, o întrece pe Shiva la viteză și vrea sa acapareze toată atenția. Relația ei cu Shiva este una specială și plină de tandrețe, dar asta nu înseamnă că uneori Kira nu vrea sa domine, deși ea este cea mai mică. Tot timpul Shiva a fost cea mai înțeleaptă și a renunțat la ea pentru micile plăceri ale Kirei (jucării, pătuț și atenție). Sunt de nedespărțit, tot timpul impreuna împărțind absolut tot, de la dragostea noastră pana la plimbarile lungi.

Pets&Cats: Ce înseamnă Kira și Shiva pentru voi?

Oana Furcă: Kira și Shiva fac parte din familia noastra, ele ne-au învățat de-a lungul timpului ce înseamnă iubirea, loialitatea, curajul și răbdarea. Tot ele ne amintesc zilnic faptul că bucuria vine din lucruri simple: o plimbare, 5 minute de joacă, o atingere de nas umed sau momentul în care le vezi așteptându-te în fiecare seară în același loc aduc o satisfacție de nedescris.

Ele sunt cei mai buni camarazi, ne însoțesc peste tot, iar toate activitățile pe care le facem le includ și pe ele, de la excursii și evenimente în familie pana la o scurtă vizită în Dedeman.

Pets&Cats: Ce este cel mai dificil în a avea un cățel pe roți? Ce nevoi speciale are?

Oana Furcă: Kira, din cauza faptului că are măduva spinării afectată, are anumite funcții vitale care nu funcționează într-un mod fiziologic. Așadar, suntem nevoiți de 3 ori pe zi să îi golim vezica urinară manual, iar defecarea se face de multe ori fără simț, însă avem avantajul de a fi tot timpul în prezenta unuia dintre noi și o ajutăm, indiferent de situație.

Având în vedere starea ei de sănatate necesita prezenta permanentă a unui om lângă ea, iar în momentul în care vrem sa petreacă timp afara trebuie atașat de fiecare dată căruciorul, ea neputând sta cu el atașat un timp foarte îndelungat, maxim 1 ora, deoarece obosește.

Pets&Cats: Care sunt activitățile preferate ale Kirei?

Oana Furcă: Plimbarile sunt preferatele Kirei, însă se bucură de orice joc sau activitate care conține aruncat de jucării pentru a fi recuperate. Iubește sa fugă în spatele nostru și să ne muște ușor de pantaloni, iubește să o întreacă în alergare pe Shiva, adoră sa stea pe terasă și să privească cerul și păsărelele și, ca orice labrador, iubește mâncarea și somnul.

Pets&Cats: Ce le-ați transmite oamenilor care se tem să adopte un cățel care are nevoie de roți ajutătoare?

Oana Furcă: În primul rând le-aș spune că aceste sufletele nu și-au dorit niciodată să fie așa, ele își doresc o șansă pentru o nouă viață, iar pentru asta cu siguranță au nevoie de noi.

Știm ca nu oricine ar putea parcurge acest drum, însă satisfacția și împlinirea pe care le simți în momentul în care ai salvat un suflețel de la eutanasiere face ca totul să fie mult mai ușor și frumos.

Putem fi alături cu sfaturi și încurajăm pe oricine vrea sa facă acest gest pentru un câine să ne contacteze, putem oferi sprijinul de care și noi am avut nevoie, însă nu am avut de unde să-l obținem.