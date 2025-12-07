Dragostea necondiționată începe la târgurile de adopții ASPA. Povestea Andreei și a Kirei, cățelușa care a devenit copilul ei: „Simțeam nevoia să am grijă de cineva. Mi-a schimbat viața”

La târgurile de adopții ale Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București (ASPA) se scriu cele mai frumoase povești care schimbă vieți. Așa s-a întâmplat și în cazul Andreei, care, de doi ani, se tot gândea dacă să adopte sau nu un câine. Într-o zi norocoasă de 13, aceasta a întâlnit-o pe Kira și de atunci s-a format o frumoasă prietenie între stăpână și cățelușă.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Andreea și Kira, cățelușa adoptată de la târgurile ASPA

ASPA a relatat povestea celor două pe rețelele sociale. Potrivit mesajului transmis de Andreea, aceasta și-a dorit un câine pentru că nu are copil și simțea nevoia să aibă grijă de cineva.

De la prima vedere, între Andreea și Kira a fost o chimie frumoasă, motiv pentru care nu a stat pe gânduri și a adoptat-o. Stăpâna susține că patrupeda știe tot ce se întâmplă în casă și are al șaselea simț. Kira este copilul pe care nu îl are și pe care îl poartă în vacanțe, la plimbare și la cafenea.

„Cosmin, prietenul meu voia să luăm un câine, dar eu am zis că vreau să adopt. Așa am ajuns la târgul ASPA și, așa cum a prevăzut Cosmin, nu m-am întors singură. Mi-am dorit câine pentru că nu am copil și simțeam nevoia să am grijă de cineva. Cu Kira am avut eye contact și am plecat cu ea acasă pentru totdeauna. Avea 4 luni și nicio frică.

Stăpâna ei o descrie foarte frumos pe rețelele sociale

De luni am intrat în ritmul meu normal — eu la muncă, ea singură de la 8.30 la 18.30. A fost cuminte, a făcut câteva prostioare, dar am scăpat lejer. Doar o masă poartă urmele ei. Am schimbat trei case. La a doua s-a revoltat puțin, posibil pentru că nu mai avea balcon. În actuala casă s-a adaptat imediat, are și o curte mică.

Știe tot: când plecăm în vacanță, când nu merg la muncă. La salon, la plimbări, peste tot merge cu mine. Ca să compensez timpul când stă singură, o scot în diverse parcuri, să nu se plictisească. Dimineața la 7 urcăm în mașină și plecăm la plimbare, seara la fel. Nu plecăm nicăieri fără ea.

Are și o vacanță în Grecia la activ. Am schimbat haine, încălțăminte, program. Mă întorc cu ea frecvent plină de noroi pentru că îi place să sape, dacă am avea mai mult timp, aș putea să o pun să caute trufe, pentru că sapă în pădure. Sapă până ajunge la șoricei.

Viața ei a devenit mult mai frumoasă

Mi-a schimbat viața. Fără ea probabil aș fi stat pe canapea, cu telefonul în mână sau într-o cafenea cu niște oameni cu care n-aș ține neapărat să-mi petrec timpul. Prezența ei îmi umple viața.

Cosmin are și el ritualuri cu ea — piață, cafenea, are o viață foarte plină. Celor care ezită să adopte le-aș spune că pierd enorm. Un câine e iubire pură, gesturi mici și priviri care te reașază în lumea ta. Și, da, te organizează, dar îți umple viața în cel mai frumos mod posibil”, este mesajul transmis de Andreea prin ASPA pe rețelele sociale.

În încheiere, reprezentanții ASPA au scris un mesaj scurt, dar profund pentru iubitorii de animale: „Adoptă un cățel ASPA și vei fi mai fericit!”.