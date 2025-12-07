Eforturi uriașe pentru salvarea câinelui captiv lângă prăpastie. Slăbit și înspăimântat, Lucky a fost adus în siguranță la mal

Un câine pe nume Lucky a fost salvat de pe malurile periculoase ale unui râu din Barnsley (Marea Britanie), de către pompieri și voluntari. Patrupedul a fost observat de un martor lătrând lângă o prăpastie de sub podul peste râul Dearne.

Câine salvat la limită de pompieri

Serviciul de Pompieri și Salvare din South Yorkshire și specialiștii locali de căutare și salvare a câinilor K9-RSQ și HARTSAR au fost, de asemenea, la fața locului pentru a scoate animalul de un an din stuf și a-l readuce pe uscat.

Erica Hart de la HARTSAR a spus că patrupedul nu ar fi supraviețuit dacă cineva nu l-ar fi auzit lătrând și nu ar fi strigat după ajutor. Aceasta a spus că Lucky a fost găsit chiar sub pod, lângă Old Moor Tavern din Broomhill.

Ea și voluntarul K9-RSQ, Glen Dent, au ajuns primii la fața locului și au sunat la pompieri, apoi au folosit o dronă pentru a găsit cel mai bun punct de acces către rău.

“Eram atent la câine, drona îl monitoriza și părea destul de neliniștit, de parcă urma să sară în apă”, a relatat Dent pentru BBC. Dar “cu puțină răbdare”, Lucky a ajuns pe barcă. “Să recuperezi orice câine este o mare ușurare,” a mai spus el. “E satisfăcător să știu că am lucrat ca o echipă, fiecare și-a făcut treaba”.

Danielle Drury, ofițer de salvare la RSPCA, a declarat: “Când am ajuns acolo, era ghemuit pe niște trestii. Probabil a obosit de cât a lătrat”. Aceasta nu a reușit să stabilească cum a ajuns câinele acolo, iar persoana înregistrată pe microcipul său a spus că luna trecută l-a dat neoficial spre adopție.

Pompierii, care s-au chinuit să vâslească barca în amonte din cauza curenților puternic, l-au predat pe Lucky lui Drury odată ce s-au întors pe uscat: “Părea bine. Nu era ud, iar un martor i-a dat cârnați”. Ea l-a descris ca pe un “câine drăguț” care a mers “fericit” alături de pompieri și s-a purtat bine la veterinar. Lucky a fost examinat și, în afară de faptul că este “puțin slab”, pare sănătos.

Câinele a fost găzduit temporar într-un adăpost privat, până când se va muta săptămâna viitoare la RSPCA Sheffield Animal Centre.

