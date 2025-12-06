Moș Nicolae a venit la 10 căței ASPA, cărora le-a găsit familiile potrivite: „Am încheiat ultimul târg de adopții ASPA din acest an, însă misiunea noastră continuă”

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor anunță pe rețelele sociale că Moș Nicolae a făcut magie astăzi, 6 decembrie, pentru 10 căței ASPA, cărora le-a găsit familiile potrivite: 6 la târgul de adopții de la MINA Bucharest – Museum of Immersive New Art și 4 în adăposturile ASPA Bragadiru și ASPA Mihăilești.

Magia sărbătorilor de iarnă la ASPA

Reprezentanții ASPA transmit că au încheiat ultimul târg de adopții din 2025, însă misiunea lor continuă, iar porțile adăposturilor rămân deschise pentru toți cei care doresc să-și completeze familia.

Deși vremea capricioasă, mereu o provocare pentru animalele din adăpost, nu a fost cel mai bun aliat pentru târgul de adopții de sâmbătă, 6 căței ASPA și 11 pisici de la Association One Rescue au plecat spre noile lor cămine.

Cu această ocazie, ASPA a ținut să le mulțumească adoptatorilor, gazdelor care au transformat evenimentul Ziua Animalelor la MINA într-o tradiție apreciată, fiind cele care susțin constant eforturile adăpostului dedicate bunăstării animalelor.

„Ne-a bucurat cu prezența și astăzi o iubitoare a evenimentelor și animăluțelor ASPA ,Olivia Addams. Suntem recunoscători pentru apreciere și promovare.

Voluntarii ASPA și PROEDUS au fost, ca de fiecare dată, ambasadorii de nădejde ai câinilor. Cei care încă își caută familia au fost răsfățați și încurajați, primind afecțiunea și speranța că, în curând, și pentru ei va sosi omul potrivit.

Până atunci, vă așteptăm în adăposturile ASPA, acolo unde zeci de suflete încă visează la un cămin stabil și la șansa unei vieți mai bune. Fiecare adopție schimbă o viață — uneori chiar mai multe — iar împreună putem face diferența.”, a mai transmis ASPA București.

