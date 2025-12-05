O pisică oarbă a mobilizat tot orașul când a dispărut din casa stăpânei. Toată lumea și-a întrerupt activitățile pentru a ajuta la căutări, iar miracolul s-a produs după 5 zile

Când o pisică oarbă pe nume Harry a dispărut din casa stăpânei din Helston, Cornwall (Marea Britanie), la sfârșitul lunii octombrie, toată comunitatea s-a mobilizat pentru a o găsi cât mai repede.

Mobilizare incredibilă pentru pisica oarbă Harry

La sfârșitul lunii octombrie 2025, Harry a dispărut din Roskilling Wartha, declanșând aproape cinci zile de frică și incertitudine. Proprietara pisicii și vecinii au depus eforturi considerabile pentru ca felina să fie găsită, având în vedere că este oarbă și nu se poate baza pe vedere pentru a se întoarce acasă. Miza era incredibil de mare, iar familia sa știa că timpul se scurge.

Locuitorii din Helston au lăsat totul baltă și s-au mobilizat în acțiune. Vecinii care nu se întâlniseră niciodată s-au unit într-o singură misiune: să-l aducă pe Harry acasă în siguranță. Căutarea s-a transformat dintr-o problemă familială privată într-un efort comunitar, oamenii cutreierând activ străzile, împărtășind informații și refuzând să renunțe la speranță.

Dispariția felinei s-a viralizat

Tracy Sargent a contactat BBC Radio Cornwall pentru a răspândi informația că pisica oarbă a dispărut, iar povestea a atins rapid inimile oamenilor. Determinarea comunității nu a scăzut deloc, nici măcar o clipă în acele aproape cinci zile agonizante. Apoi miracolul s-a produs: Harry a fost găsit teafăr.

Stăpâna pisicii a relatat pe rețelele sociale că a găsit-o în Parcul Gwealmayowe. În momentul în care i-a auzit vocea, Harry s-a agățat de ea ca un lipici, torcând. Știa că în sfârșit era în siguranță. Nu se cunosc detalii despre cum a ajuns felina acolo.

Prezentatoarea BBC, Julie Skentelbery, a împărtășit vestea cu ascultătorii săi, descriind cazul ca fiind „o poveste care a atins un oraș”. Dispariția lui Harry ne amintește că suntem mai puternici împreună, că bunătatea încă există și că uneori cele mai mici vietăți inspiră cele mai mari acte de compasiune.

