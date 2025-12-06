Câinele şi-a ajutat stăpânul să scape din apartamentul cuprins de flăcări. Bărbatul este în viață datorită animalului său de companie

Un bărbat care dormea a fost trezit la timp de câinele său şi a reuşit să scape de flăcările care îi cuprinseseră apartamentul din nordul Germaniei, a anunţat poliţia sâmbătă, transmite agenţia DPA, potrivit Agerpres.

Câinele devenit erou în Germania

Datorită animalului său de companie, bărbatul în vârstă de 44 de ani a reuşit să se salveze din apartamentul aflat la etajul superior al unei clădiri din Moormerland, în landul Saxonia Inferioară. El a fost transportat la spital în urma unei suspiciuni de intoxicaţie cu fum. Incendiul ar fi fost provocat de o defecţiune, pagubele fiind estimate la aproximativ 15.000 de euro.

