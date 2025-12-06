Bărbat condamnat la închisoare după ce și-a înfometat câinii până la moarte. I s-a interzis să dețină animale pe viață

Unui bărbat care a înfometat nouă câini în casa sa, provocând moartea a cinci dintre ei, i s-a interzis să dețină animale pe viață. Ofițerii RSPCA au găsit în viață patru câini grav emaciați și cadavrele a altor cinci, „unii descompuși, alții legați sau închiși, toți înconjurați de fecale și gunoaie” în iunie 2023.

Pedeapsa primită de un bărbat pentru că și-a înfometat câinii

Joshua Johnson, din Ettingshall, Wolverhampton (Marea Britanie), a pledat vinovat pentru două capete de acuzare privind provocarea de suferințe inutile. De asemenea, bărbatul a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare pentru 21 de luni la Curtea Coroanei din Birmingham.

Cei patru câini supraviețuitori au fost luați în custodie de RSPCA, a declarat organizația caritabilă, potrivit BBC.

Un ofițer RSPCA s-a deplasat la domiciliul tânărului de 28 de ani de pe Spring Road, pe 7 iunie, după ce a fost semnalată prezența unui câine în stare gravă. O cățelușă Kangal, de culoarea bej, „grav emaciată”, era închisă în curtea din spate, cu coastele, coloana vertebrală și pelvisul vizibil proeminente și fără hrană sau apă disponibile, au precizat autotirățile.

Animale chinuite de stăpânul lor

Inspectorul RSPCA, Steve Morrall, care s-a deplasat la domiciliul bărbatului, a declarat: „În interiorul casei și în curte am găsit patru câini vii, dar scheletici, și cinci câini decedați, unii descompuși, alții legați sau închiși, toți înconjurați de fecale și gunoaie”.

Un examen efectuat de medicul veterinar a scos la iveală starea deplorabilă a cățeilor, fiecare având o atrofie musculară severă, compatibilă cu înfometarea prelungită, a explicat RSPCA. Unul dintre câini avea gheare crescute excesiv și fibroză musculară, indicând lipsă de mobilitate pe termen lung.

Organizația caritabilă a declarat că Johnson a susținut că „se străduiește să rezolve” o serie de probleme legate de alcool și droguri, de care îi este „foarte rușine”, iar în instanță a recunoscut că viața sa era „scăpată de sub control la momentul respectiv”. De asemenea, i s-a ordonat să urmeze un program de reabilitare, ca parte a pedepsei sale, după procesul din 17 noiembrie.

„Acesta a fost un caz extrem de dificil de investigat”, a declarat inspectorul Morrall. „Mai mulți câini muriseră deja, iar supraviețuitorii erau extrem de slăbiți și însetați. Niciun animal nu ar trebui lăsat vreodată să îndure o asemenea suferință”, a mai spus el.

