Dosar penal pentru că a împuşcat un câine în județul Hunedoara. Bărbatul e cercetat pentru uz de armă fără drept și uciderea animalului cu intenție

Un bărbat în vârstă de 46 de ani, din localitatea Ghelari (județul Hunedoara), este bănuit că ar fi împuşcat un câine în apropierea comunei, pe numele său fiind deschis un dosar penal pentru uz de armă fără drept, precum şi pentru uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, transmite Agerpres.

Câinele a fost împușcat la 30 de metri de stăpânul său

Poliţia Municipiului Hunedoara a fost sesizată prin apel la 112 de un bărbat care se plimba cu câinele său (rasă metis) într-o zonă împădurită din apropierea comunei Ghelari, patrupedul fiind la o distanţă de aproximativ 30 de metri de proprietar. Acesta a reclamat faptul că animalul de companie i-ar fi fost împuşcat de o altă persoană aflată în zonă.

„La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Hunedoara, împreună cu poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Hunedoara, care au demarat cercetările specifice. Oamenii legii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 46 de ani, din comuna Ghelari, deţinător legal de armă de vânătoare. Arma cu care ar fi fost împuşcat câinele a fost ridicată de la domiciliul acestuia pentru continuarea verificărilor”, a precizat sâmbătă IPJ Hunedoara.

Suspectul a încercat să ascundă cadavrul animalului

Potrivit autorităților, în urma cercetării la faţa locului, poliţiştii au găsit şi cadavrul câinelui, despre care s-a stabilit că fusese mutat ulterior de cel bănuit, cu scopul de a-l ascunde. Animalul a fost transportat la DSVSA Hunedoara pentru efectuarea unei expertize menite să stabilească oficial cauza morţii.

„În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru uz de armă fără drept, precum şi pentru uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, faptă prevăzută de Legea 205/2004 privind protecţia animalelor. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanţelor producerii incidentului”, au spus oamenii legii.

