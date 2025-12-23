Problemele de piele afectează aproximativ unul din patru câini. Proprietarii de animale de companie observă de obicei primele semne atunci când câinii încep să se scarpine, să se lingă sau să își muște blana.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Menținerea sănătății pielii nu este importantă doar pentru confortul câinelui, ci și pentru că pielea reprezintă o barieră vitală împotriva factorilor externi și interni. O piele sănătoasă ajută la păstrarea hidratării, protejează împotriva alergenilor, bacteriilor, virusurilor și toxinelor din mediu și este esențială pentru a menține echilibrul și rezistența pielii.

Proteinele din insecte – un aliat surprinzător pentru piele

Cercetările recente arată că proteinele din insecte pot fi un sprijin valoros pentru câini, contribuind la întărirea barierei pielii, susținerea sistemului antioxidant și gestionarea sensibilităților cutanate, notează GlobalPETS.

Alergiile alimentare și pielea iritată

Aproximativ 10% dintre alergiile câinilor sunt cauzate de hrană, provocând mâncărime, iritații și infecții secundare ale pielii. Proteinele din insecte sunt, pentru majoritatea câinilor, o sursă hipoalergenică, ajutând la gestionarea sensibilităților alimentare.

Dovezi științifice

Beneficiile proteinelor funcționale din insecte asupra sănătății pielii au fost studiate de Universitatea Federală din Paraíba, Brazilia. Cercetătorii au comparat pierderea de apă a pielii și biomarkerii de stres oxidativ la opt câini, înainte și după 50 de zile pe două diete: una conținând ProteinX de la Protix și alta cu un amestec tradițional de subproduse de pasăre.

Rezultatele au arătat că dieta cu 29,5% ProteinX a îmbunătățit funcția barierei pielii și a întărit sistemul antioxidant.

Hidratare mai bună a pielii

Câinii hrăniți cu dieta bazată pe proteine din insecte au prezentat o hidratare mai bună a pielii și o retenție mai eficientă a apei. Pierderea apei prin piele, un indicator cheie al capacității pielii de a reține umiditatea, a fost măsurată la urechea externă și pe burtă.

De asemenea, s-a observat o creștere semnificativă a hidratării stratului cornos, stratul exterior al pielii care servește drept barieră principală între corp și mediu.

Întărirea apărării antioxidante

Biomarkerii de stres oxidativ au fost analizați în sângele câinilor înainte și după perioada de hrănire. Rezultatele au arătat niveluri mai scăzute de malondialdehidă, un compus asociat cu daune oxidative, și niveluri mai ridicate de vitamina E la câinii hrăniți cu dieta ProteinX.

Aceste rezultate indică un sistem antioxidant mai puternic, care protejează corpul de radicalii liberi și susține sănătatea și vitalitatea generală a câinilor.