Felul în care pisica ta doarme spune multe despre starea ei de sănătate. Cum se traduce poziția „croissant”? Când devine somnul o alarmă medicală

Pisicile dorm mult, chiar și 12-18 ore zilnic. Uneori, ai impresia că stau tolănite prin casă toată ziua, pregătindu-se pentru sesiunile de alergat și explorat din timpul nopții. Somnul este și o modalitate prin care pisica transmite informații valoroase despre starea sa de sănătate.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Prin poziția în care dorm, felinele își exprimă confortul, încrederea față de oameni sau, dimpotrivă, disconfortul și posibile probleme de sănătate. De aceea, observarea atentă a felului în care pisica ta se odihnește oferă indicii importante despre cum se simte.

Somnul și semnele bolii la pisici

Dacă bănuiești că pisica ta este bolnavă, poziția în care doarme poate indica o problemă medicală. Pisicile bolnave tind să fie fără energie. Acest comportament se traduce adesea printr-un somn mai lung decât de obicei, dar și prin schimbări vizibile ale pozițiilor de odihnă.

Uneori, felinele bolnave încep să doarmă diferit. Aceste schimbări ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru stăpâni, mai ales dacă vin la pachet cu alte simptome.

Poziții de somn ce pot indica o problemă medicală

Medicii veterinari își fac dacă pisica se foiește sau doarme într-o poziție complet neobișnuită pentru ea. De exemplu, pisicile care au dureri pot alege să doarmă într-o poziție ghemuită, pentru a nu pune presiune pe o zonă dureroasă. Alteori, adoptă o postură care arată clar că nu doresc să fie atinse.

O felină care alege să doarmă în litieră ar putea semnala disconfort sau boală. De asemenea, pisicile bolnave nu-și găsesc poziția preferată de somn, modificându-și tiparele zilnice de odihnă sau alegând locuri ciudate unde să se ascundă.

Poziția „croissant”

Dacă pisica ta stă ghemuită, cu lăbuța peste ochi, această „poziție croissant” nu este neapărat un semn de boală. Conform Purina, de multe ori pisicile fac asta pentru a bloca lumina soarelui sau pentru căldură, notează Newsweek.

Un semn ce necesită atenție urgentă este „apăsarea capului”. În cazul în care pisica își sprijină capul brusc de o pernă, de podea sau de perete, mai ales dacă nu obișnuia să facă asta, trebuie să contactezi imediat un medic veterinar.

Potrivit medicului veterinar Jennifer Grota (PetMD), apăsarea capului nu este o boală în sine, ci un simptom că sistemul nervos al pisicii este afectat. Poate indica afecțiuni neurologice, intoxicații sau alte probleme grave ce necesită intervenție rapidă.

Alte simptome asociate cu somnul neobișnuit

Pozițiile de somn ale pisicii nu sunt singurul indiciu al unei posibile probleme medicale, ci și secrețiile oculare și nazale; apariția „celei de-a treia pleoapă”; respirația urât mirositoare sau miros corporal neobișnuit; vărsături și diaree; lipsa interesului pentru toaletarea blănii; scăderea apetitului sau, dimpotrivă, sete exagerată. Acestea, combinate cu pozițiile diferite de somn reprezintă motive serioase pentru o vizită la medicul veterinar.