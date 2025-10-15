Festivalul Pisicilor din Japonia: Mii de iubitori de feline au invadat străzile din Tokyo / Un Halloween japonez cu gheare și mustăți (VIDEO)

Pe 12 octombrie 2025, Tokyo a devenit capitala mondială a iubitorilor de pisici. Mii de participanți din întreaga lume s-au adunat în districtul Shinjuku pentru a celebra Festivalul Bakeneko Kagurazaka 2025, cunoscut drept „Halloween-ul Pisicilor”. Evenimentul s-a încheiat cu un succes răsunător, aducând împreună localnici, turiști și pasionați de tot ceea ce înseamnă feline.

Străzile cartierului Kagurazaka s-au transformat într-o paradă colorată de costume inspirate de pisici — de la bakeneko (pisici magice din folclorul japonez) până la feline moderne, inspirate din anime-uri, jocuri sau chiar pisici celebre de pe internet. Atmosfera a fost electrizantă, iar festivalul a devenit o adevărată sărbătoare a creativității și a comunității, notează Ninja Kotan.

Originea Festivalului Bakeneko – „orașul pisicilor” din Tokyo

Festivalul Bakeneko a început în 2010 ca un eveniment dedicat costumelor cu tematică felină, organizat de locuitorii din Kagurazaka. Zona are o legătură profundă cu pisicile – nu doar pentru că acestea pot fi văzute la tot pasul, ci și datorită faptului că faimosul scriitor Natsume Sōseki, autorul romanului „Eu sunt o pisică”, a trăit aici.

De altfel, Kagurazaka a fost din perioada Edo un district cultural important, un fost kagai (cartier al gheişelor), care a păstrat până astăzi un aer tradițional. În timp, localnicii au vrut să creeze un eveniment unic, care să reflecte spiritul locului – așa s-a născut Festivalul Bakeneko, devenit acum o tradiție îndrăgită ce unește oamenii, cultura și dragostea pentru pisici.

Tradiție și cultură: când pisicile dansează pe ritmuri străvechi

Ediția din 2025 a avut un moment special: artiști veniți din Gokayama, sit al Patrimoniului Mondial UNESCO din prefectura Toyama, au susținut o reprezentație inedită a celebrului cântec Kokiriko-bushi, reinterpretat cu umor și eleganță sub numele de „Neko-kiriko” (Pisica Kokiriko).

Acest cântec este considerat cea mai veche melodie populară din Japonia, cu o istorie de peste 1.400 de ani, datând din perioada reformelor Taika. Faptul că această tradiție muzicală a fost adusă în Kagurazaka — un cartier cu o istorie de peste 1.300 de ani — a adăugat o notă profundă evenimentului, unde trecutul și prezentul s-au împletit armonios.

Un festival pentru toate vârstele (și pentru toate pisicile)

Pe lângă parada de costume și spectacolele live, vizitatorii s-au bucurat de standuri cu produse tematice, ateliere pentru copii și concursuri pentru cele mai creative ținute feline. Mulți participanți și-au adus chiar și pisicile, transformând evenimentul într-o adevărată sărbătoare a iubirii față de animale.

Pentru locuitorii din Tokyo, dar și pentru turiști, Festivalul Pisicilor din Kagurazaka a devenit o tradiție de neratat – un amestec perfect între cultura japoneză, artă, tradiție și pasiunea pentru feline.

