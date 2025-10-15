PLAY

Festivalul Pisicilor din Japonia: Mii de iubitori de feline au invadat străzile din Tokyo / Un Halloween japonez cu gheare și mustăți (VIDEO)

Claudiu Surmei 15 octombrie 0 comentarii
Tinere costumate în feline la Festivalul Pisicilor din Tokyo, Japonia Sursa foto: Facebook / Ninjakotan

Pe 12 octombrie 2025, Tokyo a devenit capitala mondială a iubitorilor de pisici. Mii de participanți din întreaga lume s-au adunat în districtul Shinjuku pentru a celebra Festivalul Bakeneko Kagurazaka 2025, cunoscut drept „Halloween-ul Pisicilor”. Evenimentul s-a încheiat cu un succes răsunător, aducând împreună localnici, turiști și pasionați de tot ceea ce înseamnă feline.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Străzile cartierului Kagurazaka s-au transformat într-o paradă colorată de costume inspirate de pisici — de la bakeneko (pisici magice din folclorul japonez) până la feline moderne, inspirate din anime-uri, jocuri sau chiar pisici celebre de pe internet. Atmosfera a fost electrizantă, iar festivalul a devenit o adevărată sărbătoare a creativității și a comunității, notează Ninja Kotan.

Originea Festivalului Bakeneko – „orașul pisicilor” din Tokyo

Festivalul Bakeneko a început în 2010 ca un eveniment dedicat costumelor cu tematică felină, organizat de locuitorii din Kagurazaka. Zona are o legătură profundă cu pisicile – nu doar pentru că acestea pot fi văzute la tot pasul, ci și datorită faptului că faimosul scriitor Natsume Sōseki, autorul romanului „Eu sunt o pisică”, a trăit aici.

De altfel, Kagurazaka a fost din perioada Edo un district cultural important, un fost kagai (cartier al gheişelor), care a păstrat până astăzi un aer tradițional. În timp, localnicii au vrut să creeze un eveniment unic, care să reflecte spiritul locului – așa s-a născut Festivalul Bakeneko, devenit acum o tradiție îndrăgită ce unește oamenii, cultura și dragostea pentru pisici.

Tradiție și cultură: când pisicile dansează pe ritmuri străvechi

Ediția din 2025 a avut un moment special: artiști veniți din Gokayama, sit al Patrimoniului Mondial UNESCO din prefectura Toyama, au susținut o reprezentație inedită a celebrului cântec Kokiriko-bushi, reinterpretat cu umor și eleganță sub numele de „Neko-kiriko” (Pisica Kokiriko).

Acest cântec este considerat cea mai veche melodie populară din Japonia, cu o istorie de peste 1.400 de ani, datând din perioada reformelor Taika. Faptul că această tradiție muzicală a fost adusă în Kagurazaka — un cartier cu o istorie de peste 1.300 de ani — a adăugat o notă profundă evenimentului, unde trecutul și prezentul s-au împletit armonios.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mr. Talcott (@vivid.michael)

Un festival pentru toate vârstele (și pentru toate pisicile)

Pe lângă parada de costume și spectacolele live, vizitatorii s-au bucurat de standuri cu produse tematice, ateliere pentru copii și concursuri pentru cele mai creative ținute feline. Mulți participanți și-au adus chiar și pisicile, transformând evenimentul într-o adevărată sărbătoare a iubirii față de animale.

Pentru locuitorii din Tokyo, dar și pentru turiști, Festivalul Pisicilor din Kagurazaka a devenit o tradiție de neratat – un amestec perfect între cultura japoneză, artă, tradiție și pasiunea pentru feline.

Citește și:

Pisicile uitate pe plajă: O realitate dureroasă transformată în speranță prin acțiunile Sache Vet și NetAP. Peste 200 de animale sterilizate într-un singur weekend, la Mangalia (FOTO)

Atenție la periile metalice! Câinele Hendrix, salvat de la moarte după ce a înghițit un fir: Sfatul veterinarilor pentru proprietari

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Facebook / Ninjakotan

, ,

By Claudiu Surmei

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *