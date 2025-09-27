FOTO | O specie nouă de rozătoare, descoperită de oamenii de știință în jungla din Peru. Şoarecele a primit un nume special

O echipă de oameni de ştiinţă din Peru a anunţat descoperirea unei noi specii de rozătoare, necunoscută până acum, în jungla din centrul ţării. Mamiferul, denumit Daptomys nunashae, a fost identificat în Parcul Naţional Tingo María, o arie naturală protejată din regiunea Huánuco. Rezultatele cercetării au fost publicate în prestigioasa revistă internaţională Zootaxa pe 26 septembrie, marcând o contribuţie importantă la cunoaşterea biodiversităţii sud-americane.

Caracteristicile şoarecelui Daptomys nunashae

Daptomys nunashae se distinge printr-un set de trăsături unice: blană ciocolatie, o coadă uniformă terminată cu un smoc alb, degete mari şi umflate şi o dentiţie redusă. Aceste adaptări anatomice îl diferenţiază de alte specii de rozătoare din familia sigmodontinelor şi confirmă statutul său de specie endemică, prezentă doar în regiunea Huánuco, transmite Latinanoticias.pe.

Importanţa conservării ariilor protejate

Serviciul Naţional al Zonelor Naturale Protejate din Peru (Sernanp) a subliniat că această descoperire evidenţiază rolul crucial al ariilor protejate. Zone precum Parcul Naţional Tingo María nu doar conservă ecosisteme fragile, dar şi adăpostesc specii care încă aşteaptă să fie descoperite de ştiinţă. Conform autorităţilor, existenţa unor astfel de animale unice demonstrează de ce conservarea habitatelor naturale este vitală pentru echilibrul planetei.

O legătură cu tradiţiile locale

Numele nunashae nu a fost ales întâmplător. El aduce un omagiu culturii zonei, fiind inspirat din legenda prinţesei Nunash care, potrivit tradiţiei locale din regiunea Huanuco, s-a transformat în muntele Frumoasei Adormite, un simbol geografic şi cultural al Parcului Naţional Tingo María.

Echipa din spatele descoperirii

Cercetarea a fost condusă de o echipă de biologi peruvieni formată din Víctor Pacheco, Pamela Sánchez-Vendizú, Úrsula Fajardo, Daniel Cossíos şi Richard Cadenillas. Procesul a combinat munca de teren, care a permis colectarea de exemplare şi observaţii directe, cu analize genetice şi morfologice detaliate. Participarea biologului Úrsula Fajardo, reprezentantă a Sernanp, a avut un rol cheie în confirmarea oficială a existenţei acestei noi specii.