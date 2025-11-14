Grupul german Fressnapf, unul dintre cei mai mari retaileri de produse pentru animale de companie din Europa, face un pas important în extinderea sa internațională și anunță deschiderea unei noi entități în Hong Kong: Fressnapf Asia Limited.

În paralel, compania va inaugura un birou de achiziții pentru Asia, care se va concentra pe dezvoltarea rapidă a produselor și pe eficientizarea lanțului de aprovizionare. Noul centru, care ar urma să devină operațional până la sfârșitul anului 2026, va funcționa ca un hub strategic, menit să crească viteza de lansare a produselor pe piață și să îmbunătățească eficiența operațională, notează GlobalPETS.

„Acest pas reprezintă o etapă majoră în conturarea viitorului companiei noastre”, declară Torsten Toeller, fondatorul Fressnapf. „Această mișcare consolidează prezența noastră globală și subliniază ambițiile noastre de creștere pe termen lung.”

Echipa de conducere din Hong Kong

Biroul din Hong Kong va fi condus de Christopher Smith, care timp de 11 ani a fost Director de Achiziții pentru Pets at Home Asia. Smith se va alătura Fressnapf în calitate de Managing Director începând cu ianuarie 2026.

Colaborări și rețea de furnizori

Prin această extindere, Fressnapf își propune să scurteze ciclurile de dezvoltare a produselor, să îmbunătățească controlul calității și să optimizeze procesele de ambalare și creare a conținutului.

„Proximitatea față de producție ne permite să combinăm agilitatea cu responsabilitatea, astfel încât clienții noștri din toate cele 15 piețe să beneficieze în continuare de cel mai bun sortiment la cel mai bun preț”, adaugă Matt Simister, CEO Fressnapf | Maxi Zoo.

Compania cu sediul în Krefeld intenționează să profite de colaborările locale, să înțeleagă mai bine rețeaua de furnizori asiatici și să stimuleze inovația în produse bazată pe nevoile clienților. Simister subliniază că acest lucru va permite companiei să mențină un control complet asupra calității produselor.

Produse noi în 2026

Primele produse dezvoltate prin colaborarea echipelor asiatice de achiziții cu operațiunile europene vor fi lansate anul viitor, marcând începutul unei noi ere pentru Fressnapf în Asia.