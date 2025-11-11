Bucureștiul găzduiește, în perioada 15–16 noiembrie 2025, una dintre cele mai importante reuniuni educaționale din domeniul grooming-ului canin din Europa de Sud-Est — GROOMING ARTIST SHOW.

Patru maeștri internaționali ai grooming-ului, live la București

Evenimentul, organizat de Lofty Pets și susținut de brandul coreean HYPONIC, reunește la The N Space (Piața Charles de Gaulle) patru dintre cei mai respectați experți internaționali în domeniu:

Victor Rosado (Puerto Rico), Pietro Vitale (Italia), Sandra Mularska (Polonia) și Nathalie Doaré (Franța).

Pe parcursul celor două zile, participanții vor asista la demonstrații live și sesiuni educaționale dedicate tehnicii, creativității și eticii în grooming — domeniu aflat într-o continuă expansiune la nivel european.

Programul include:

Victor Rosado – demonstrație de tunsoare comercială și grooming de Cocker Spaniel;

Pietro Vitale – două demonstrații în stil Asian Fusion;

Sandra Mularska – grooming pentru câini cu blană dreaptă și introducere în estetica asiatică;

Nathalie Doaré – prezentarea volumului The Great Herbarium of Animal Care și demonstrație de îngrijire naturală și holistică.

„Scopul Grooming Artist Show este de a crea un spațiu real de învățare, schimb de experiență și inspirație profesională. România are o comunitate de groomeri în plină dezvoltare, iar accesul direct la expertiză internațională este esențial pentru creșterea acestei industrii”, declară Andreea Darbouli, cofondator Lofty Pets și organizator al evenimentului.

Prin formatul său educațional, Grooming Artist Show contribuie la formarea profesională a specialiștilor în grooming și la alinierea practicilor locale la standardele internaționale de îngrijire etică și estetică.

Evenimentul se desfășoară cu sprijinul HYPONIC, brand premium coreean de cosmetice hipoalergenice pentru animale, și marchează un nou pas în dezvoltarea segmentului profesional al îngrijirii animalelor de companie din România.