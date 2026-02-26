Trendurile virale de pe TikTok care implică gustări pentru animale adună milioane de vizualizări, dar medicii veterinari avertizează că aceste „moduri distractive” pot pune sănătatea câinilor în pericol.

Cu peste 200 de milioane de postări etichetate cu termenul „puppuccino” și încă 924 de milioane care prezintă provocarea virală „cheese tax”, unde proprietarii își filmează câinii primind bucăți de brânză, aceste „gustări” devin extrem de populare pe platformă. Din păcate, ele pot încuraja obiceiuri nesănătoase pentru animalele de companie.

Gustările virale pot fi adevărate bombe calorice

Un studiu recent realizat de Medivet & Partners, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii veterinare din Marea Britanie, arată că multe dintre gustările folosite în videoclipurile virale echivalează caloric cu ceea ce un om ar consuma în mai multe pungi de chipsuri într-o singură ședință, notează Life Companion.

Un cub de brânză de 30 g, des folosit în provocarea „cheese tax”, este echivalentul a aproximativ 2,5 pungi de chipsuri pentru un om.

Un puppuccino , preparat cu frișcă, aduce un aport caloric similar.

O felie de pizza reprezintă aproximativ 33% din caloriile zilnice ale unui câine (echivalentul a 6 pungi de chipsuri pentru un om).

Un os de mestecat din piele crudă de 190 g ajunge la 78% din caloriile zilnice (echivalentul a 15 pungi de chipsuri).

Alte exemple: un cârnat = 16% din caloriile zilnice (3 pungi de chipsuri), o felie de bacon = 6% (1 pungă de chipsuri), un biscuit = 8% (1,5 pungi de chipsuri).

Medicii veterinari subliniază cât de rapid se poate ajunge la supraponderalitate atunci când aceste gustări sunt oferite frecvent, mai ales dacă tendințele online normalizează gustările constante.

Avertismentul medicilor veterinari

Dr. Reena Patel BSc (Hons) BVSc PgC (SAS) GP Cert (DI) OV MRCVS, partener la Medivet Pinner, spune:

„Este ușor să considerăm câteva gustări în plus sau resturile de după cină ca fiind inofensive, însă excesul poate duce rapid la supraponderalitate și obezitate. Excesul de grăsime corporală implică riscuri serioase pentru sănătate, scade calitatea vieții și reduce speranța de viață. Chiar și câinii ușor supraponderali pot avea probleme de sănătate, cum ar fi incontinență urinară, afecțiuni ale coloanei și ligamentelor, dificultăți respiratorii, cancer sau un risc crescut de boli cardiace și diabet. Monitorizarea dietei animalului este esențială pentru a asigura un câine fericit și sănătos, iar proprietarii trebuie să fie atenți la modul în care își răsfață prietenii patrupezi.”

Sfaturi pentru o nutriție sănătoasă a câinilor

Pentru a ajuta proprietarii să gestioneze alimentația câinilor, Medivet & Partners recomandă:

Hrănește corect: Alege hrană completă, potrivită vârstei, rasei și mărimii câinelui. Folosește gustări aprobate de medicul veterinar, nu alimentele umane.

Controlează porțiile: Respectă cantitățile recomandate și, dacă câinele este supraponderal, redu treptat porțiile conform indicațiilor medicului veterinar.

Limitează gustările: Optează pentru gustări sănătoase, cum ar fi morcovul, sau, dacă vrei să oferi ceva mai indulgent, fă-o cu moderație și numai cu gustări sigure pentru animale.

Menține-i activi: Plimbările zilnice și jocurile regulate sunt esențiale pentru sănătatea fizică.

Introdu schimbările treptat: Modificările de dietă și exerciții trebuie introduse gradual, pentru ca animalul să se adapteze sănătos.

Dr. Patel subliniază: „Gustările fac parte din viața alături de animalele noastre. Ele recompensează, motivează și întăresc legătura dintre om și animal, dar trebuie oferite cu măsură. Printr-o abordare echilibrată și informată a nutriției, proprietarii pot asigura ca patrupedele lor să rămână sănătoase, active și fericite pe tot parcursul anului.