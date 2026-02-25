PETLIFE

Primul laborator de cercetare pentru animalele queer. Specialiștii americani studiază diversitatea din lumea necuvântătoarelor (VIDEO)

Raluca Alexe 25 februarie 0 comentarii
Câine care stă pe steagul comunității LGBTQ sursa foto: 1819news.com

La Universitatea din South Alabama, specialiștii americani ai laboratorului C3PO au pus la cale un laborator de cercetare pentru animalele queer. Nu este vorba despre sensul larg al termenului, ci despre un proiect științific ce explorează diversitatea comportamentală din lumea necuvântătoarelor.

Primul laborator de cercetare pentru animalele queer

Cercetătorii încearcă să afle cum se diferențiază comportamentele care ies din tiparele tradiționale de cele considerate „normale” pe care, de obicei, le asociem cu reproducerea sau cu relațiile sociale.

Laboratorul Comparative Cognition and Communication (C3PO), din cadrul departamentului de psihologie al universității își propune să studieze faptul că și în lumea animalelor există diversitate comportamentală, exact ca în cea a oamenilor. Indiferent că vorbim despre interacțiuni între animale de același sex, interacțiuni poligame sau trăsături intersexuale observate în sălbăticie, acest studiu își propune să aducă mai multă lumină asupra felului în care animalele își trăiesc viața, fără prejudecăți.

Pe pagina de Instagram a laboratorului, profesorii și studenții postează exemple din lumea animală care arată cât de variate și fascinante sunt comportamentele fiecărei specii, pornind de la rațe și primate, până la caracatițe sau alte ființe fascinante.

„Scopul nostru este de a destigmatiza și mai mult identitatea queer prin comunicarea descoperirilor științifice ale cercetătorilor care studiază animalele cu privire la identitatea queer în regnul animal”, se arată pe pagina de socializare a laboratorului.

Multe dintre comportamentele acestor viețuitoare sunt deja documentate în literatura de specialitate, arătând că relațiile între indivizi de același sex sau alte variații naturale în comportament sunt mult mai răspândite în lumea animală decât am putea crede.

  Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

sursa foto: 1819news.com

By Raluca Alexe

