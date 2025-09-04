Hrana vegetariană și vegană pentru câini: Proteine, vitamine și mituri demontate / Ce trebuie să știi înainte să schimbi dieta

Mulți proprietari de câini care le oferă blănoșilor diete vegetarienei sau vegane se întreabă: „Pot animalele mele să fie sănătoase fără carne?” Răspunsul cercetătorilor de la Universitatea din Nottingham, Marea Britanie, este surprinzător: da, cu câteva ajustări, hrana pe bază de plante poate fi aproape completă din punct de vedere nutrițional.

Hrana pe bază de plante pentru câini – aproape completă

Analize recente asupra mai multor sortimente de hrană uscată pentru câini arată că niciun produs nu este complet perfect, însă produsele vegane și vegetariene se compară bine cu cele pe bază de carne. Cercetătorii au descoperit că majoritatea acestor hrăniri fără carne oferă suficiente proteine, grăsimi și aminoacizi esențiali, notează New Scientist.

Ce lipsește în majoritatea hranei vegetale

Iodul – majoritatea produselor pe bază de plante nu au suficient, dar algele marine pot completa ușor acest deficit.

Vitaminele B – în special vitaminele B1, B3 și B12, esențiale pentru piele, sistemul nervos și digestiv. Suplimentarea este recomandată de experți.

Rebecca Brociek, de la Universitatea din Nottingham, spune:

„Atâta timp cât câinii primesc toți nutrienții esențiali din ingrediente, vor fi sănătoși și vor prospera.”

De ce a apărut hrana vegetală pentru câini

Mulți vegani și vegetarieni care au câini se confruntă cu dilema etică de a le oferi carne. Pentru a răspunde acestei cereri, producătorii de hrană pentru animale au început să ofere alternative pe bază de plante.

Organizații precum European Pet Food Industry Federation sau Association of American Feed Control Officials impun teste standardizate pentru a asigura că hrana respectă standardele nutriționale. Totuși, cercetătorii avertizează că majoritatea produselor din lume nu sunt testate independent în mod riguros.

Ce spun studiile despre hrana vegetariană și vegană

O analiză a 25 de produse uscate pentru câini adulți sănătoși a inclus:

19 produse pe bază de carne

6 produse exclusiv vegetale (2 vegetariene și 4 vegane)

Rezultatele:

Niciun produs nu a respectat complet toate ghidurile oficiale, deși erau etichetate ca „complet nutrițional”.

Toate produsele aveau proteine, acizi grași și aminoacizi esențiali în limite acceptabile.

Lipsa de iod și vitamine B era frecventă la produsele vegetale, dar ușor de corectat cu suplimente sau ingrediente adăugate.

Andrew Knight, de la Universitatea Murdoch din Australia, subliniază:

„Consumatorii se așteaptă ca produsele etichetate drept sănătoase să fie cu adevărat așa. Din păcate, nu este întotdeauna adevărat.”

Cum să hrănești câinele vegetarian sau vegan

Evită să faci hrana vegetală acasă fără sfatul unui specialist – riscurile nutriționale sunt mari.

Alege produse comerciale de calitate, suplimentate corespunzător.

Monitorizează starea de sănătate a câinelui și discută cu medicul veterinar despre eventuale suplimente, în special pentru iod și vitaminele B.

Lucia Casini, de la Universitatea din Pisa, adaugă:

„O dietă vegetariană poate fi adecvată dacă este atent suplimentată cu nutrienții lipsă – la fel ca în cazul oamenilor vegetarieni.”

Beneficii pentru mediu și sănătate

Câinii sunt adevărați omnivori și pot consuma o varietate de alimente. Hrana vegetală bine echilibrată poate satisface nevoile lor nutriționale și, în același timp, reduce impactul asupra mediului generat de producția de carne, inclusiv emisiile de gaze cu efect de seră.

David Gardner, de la Universitatea din Nottingham, concluzionează:

„Majoritatea câinilor – inclusiv labradorii – vor mânca aproape orice, așa că hrana pe bază de plante poate fi o alegere sănătoasă dacă este corect formulată.”

