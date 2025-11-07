EDUPET

„Împreună învățăm despre animale”: Copiii de la Școala Gimnazială Herăstrău descoperă bucuria de a iubi și îngriji animalele (FOTO)

„Împreună învățăm despre animale”: Copiii de la Școala GImnazială Herăstrău descoperă bucuria de a iubi și îngriji animalele, alături de voluntarii ASPA Sursa foto: ASPA București

Săptămâna aceasta, echipa ASPA București a ajuns la Școala Gimnazială Herăstrău, unde a continuat programul educațional „Împreună învățăm despre animale”. Proiectul, care a devenit deja o tradiție frumoasă, are scopul de a-i ajuta pe copii să înțeleagă mai bine lumea necuvântătoarelor – fie ele sălbatice, domestice sau de companie.

„Împreună învățăm despre animale”

Într-o atmosferă plină de curiozitate și entuziasm, elevii au aflat lucruri interesante despre comportamentul animalelor și despre cum pot contribui chiar ei la bunăstarea lor. Reprezentanții ASPA le-au vorbit copiilor despre responsabilitatea pe care o presupune îngrijirea unui câine – o bucurie imensă, dar și un angajament pe termen lung.

„Un animal de companie nu este o jucărie, ci un prieten pe viață”, au subliniat specialiștii, explicând importanța sterilizării, adoptării responsabile și a respectului față de toate ființele vii.

Copiii s-au arătat extrem de receptivi și au promis că vor duce mai departe mesajul despre grija față de animalele din adăposturi – acasă, printre prieteni și în comunitatea lor. Mulți dintre ei au spus că își doresc să viziteze adăposturile ASPA și să devină voluntari, pentru a le oferi cățeilor un strop de afecțiune și o șansă la o viață mai bună.

Momentul cel mai așteptat a fost, bineînțeles, întâlnirea cu cățeii ASPA! Blănoșii au fost răsfățați cu mângâieri și atenție, iar bucuria copiilor a fost de nedescris. Zâmbetele, râsetele și emoțiile sincere au transformat ziua într-o adevărată lecție de iubire și empatie.

Prin acest program, ASPA București își propune să creeze o generație mai conștientă, mai empatică și mai responsabilă față de animale. Iar fiecare vizită într-o școală este un pas înainte spre o lume în care respectul față de necuvântătoare devine o valoare firească.

Sursa foto: ASPA București

