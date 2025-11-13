Încă un oraș din România renunță la artificiile de Revelion pentru binele animalelor de companie. Satu Mare va avea spectacol cu lasere în noaptea dintre ani

Primăria Satu Mare renunță la tradiţionalul foc de artificii de Revelion cu un spectacol cu lasere, pentru a fi un eveniment mai prietenos cu animalele, dar şi a face economie la buget, a anunţat miercuri primarul Kereskenyi Gabor, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Fără artificii de Revelion pentru binele animalelor

Edilul orașului a explicat, într-o conferinţă de presă, că în noaptea dintre ani va fi organizat un Revelion în aer liber, va fi o petrecere cu DJ, dar pentru că de obicei în acea noapte este ceaţă şi artificiile nu se văd, acestea vor fi înlocuite de un spectacol cu lasere, mai ales că sunt mai prietenoase cu animalele de companie.

„Un alt motiv este de a reduce costurile, diferenţa este de 50.000 de lei. Va fi un revelion în aer liber cu DJ-i şi spectacol cu lasere”, a declarat primarul Kereskenyi Gabor.

Evenimentele de iarnă vor începe la Satu Mare în data de 28 noiembrie, când va fi pornit iluminatul ornamental şi va fi deschis Târgul de Crăciun cu un recital al corului MT Creative Art Studio, care va susţine un concert de colinde şi cântece de iarnă. De asemenea, va avea loc un spectacol de dans, teatru şi interacţiune Clopoţica şi Soldăţelul, precum și un spectacol realizat de Famous Art din Cluj-Napoca.

Târgul de Crăciun din Satu Mare va aduce 30 de meşteri populari şi producători locali, cu creaţii autentice, decoraţiuni, suveniruri. Târgul va include și o zonă de food-truck, o scenă pe care vor evolua la fiecare sfârşit de săptămână solişti vocali şi instrumentali, artişti, ansambluri, trupe şi coruri.

Vezi și Elevii miaună și latră la școală. Tot mai mulți copii se consideră animale și refuză să vorbească la ore. Fenomenul bizar se extinde alarmant