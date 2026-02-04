După aproape două decenii de negocieri, Uniunea Europeană și India au anunțat oficial semnarea unui Acord de Liber Schimb (FTA), un moment istoric pentru relațiile comerciale dintre cele două părți. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris acest acord drept „Mama tuturor acordurilor”, subliniind importanța sa economică.

Anunțat pe 27 ianuarie, acordul prevede reduceri semnificative ale taxelor vamale pentru exporturile europene către India, inclusiv pentru hrana pentru animale de companie – un sector aflat în plină expansiune.

Taxe vamale zero pentru hrana europeană pentru animale

Una dintre cele mai importante prevederi ale acordului este eliminarea completă a tarifelor pentru produsele alimentare europene, inclusiv hrana pentru animale. Astfel, taxele vamale care ajungeau până la 50% vor fi reduse treptat până la 0%.

Pentru producătorii europeni de hrană pentru câini și pisici, aceasta este o oportunitate uriașă de a deveni mai competitivi pe piața indiană. Branduri cunoscute precum Farmina, Nugape sau United Petfood sunt printre cele mai bine poziționate pentru a profita de acest acord comercial, notează International PetFood.

Piața de animale de companie din India, în plină expansiune

Industria animalelor de companie din India crește într-un ritm accelerat. În 2024, piața a fost evaluată la aproximativ 3,6 miliarde de dolari, iar estimările arată că până în 2030 ar putea depăși pragul de 7 miliarde de dolari.

Creșterea numărului de animale de companie, urbanizarea și interesul tot mai mare pentru hrană premium pentru animale contribuie la această evoluție spectaculoasă. Proprietarii de animale din India sunt din ce în ce mai atenți la calitatea produselor pe care le oferă companionilor lor, ceea ce favorizează brandurile europene recunoscute pentru standardele ridicate de producție.

Europa încearcă să recâștige teren în fața competitorilor asiatici

În prezent, Thailanda domină importurile de hrană pentru animale în India, deținând aproape 60% din piață în anul fiscal 2025. În schimb, cota de piață a brandurilor europene a scăzut semnificativ, de la aproximativ 50% în 2018 la doar 20% în 2025.

Prin eliminarea barierelor tarifare, acordul UE–India oferă producătorilor europeni șansa de a reveni în forță pe piața indiană și de a concura mai eficient cu furnizorii din Asia.

Ce înseamnă acest acord pentru viitorul industriei petfood

Noul acord comercial este doar o veste bună pentru producători și pentru consumatori. Mai multă competiție înseamnă acces la produse de calitate superioară, diversitate mai mare și, pe termen lung, prețuri mai competitive.

Pentru brandurile europene de hrană pentru animale, India devine una dintre cele mai promițătoare piețe emergente, iar acest acord ar putea marca începutul unei noi etape de creștere în industria globală de petfood.