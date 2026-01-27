Un nou acord comercial între Uniunea Europeană și țările Mercosur promite schimbări importante pentru industria produselor destinate animalelor de companie. Reducerea taxelor vamale și armonizarea standardelor ar putea însemna mai multe opțiuni, prețuri mai competitive și cerințe mai stricte de siguranță pentru hrana și accesoriile pentru câini și pisici.

Ce este acordul UE–Mercosur și cine îl semnează

Uniunea Europeană și cele patru state membre ale Pieței Comune din Sud (Mercosur) – Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay – au semnat pe 17 ianuarie, în Paraguay, un Acord de Parteneriat (EMPA) și un Acord Comercial Interimar (iTA).

După aproape 20 de ani de negocieri, liderii europeni și sud-americani au ajuns la un consens care prevede eliminarea sau reducerea treptată a taxelor vamale pentru numeroase categorii de produse, inclusiv cele din industria animalelor de companie. Reducerile vor fi aplicate gradual, pe o perioadă de până la 15 ani, notează GlobalPETS.

Impactul direct asupra industriei animalelor de companie

Printre domeniile vizate de acord se numără și piața produselor pentru animale de companie, care ar putea beneficia de reguli comerciale mai clare și costuri mai mici.

Hrană pentru câini și pisici, mai ușor de comercializat

Acordul face referire explicită la:

hrană pentru câini și pisici destinată vânzării cu amănuntul

ingrediente utilizate în hrana animalelor, precum resturi vegetale, porumb, subproduse agricole sau alte materii prime folosite în nutriția animală

În funcție de compoziție, aceste produse vor beneficia de scutiri sau reduceri de taxe vamale, ceea ce poate stimula comerțul între Europa și America de Sud.

Accesorii și echipamente pentru animale

Pe lângă mâncarea pentru animale, acordul acoperă și o gamă largă de produse și accesorii, precum:

lese, hamuri și zgărzi

botnițe și genți pentru animale

hăinuțe pentru câini

echipamente pentru șei și alte articole similare

Acest lucru deschide noi oportunități pentru producători și distribuitori din ambele regiuni.

Oportunități de business pentru producători și importatori

Din perspectiva industriei, acordul UE–Mercosur este privit ca o șansă de extindere a exporturilor și importurilor.

De exemplu, Argentina dispune de materii prime în cantități mai mari decât cererea internă, ceea ce facilitează exportul către partenerii europeni. În același timp, companiile sud-americane vor putea importa din UE ingrediente și aditivi care nu sunt produși local, la costuri mai mici, crescând astfel competitivitatea produselor finale.

Standarde mai stricte pentru sănătatea și siguranța animalelor

Acordul nu se limitează doar la aspectele comerciale, ci pune un accent important pe:

bunăstarea animalelor

siguranța alimentară

biotehnologie și prevenție sanitară

Reguli sanitare și fitosanitare clare

Pentru a asigura siguranța produselor, sunt stabilite standarde sanitare și fitosanitare (SPS) comune pentru bunurile comercializate între UE și Mercosur. De asemenea, Uniunea Europeană și Brazilia vor colabora printr-un dialog la nivel înalt pe teme SPS, susținut de un comitet comun.