Hrana pentru câini și pisici nu mai înseamnă doar calorii și proteine. Tot mai mulți stăpâni de animale caută ingrediente funcționale care să sprijine sănătatea articulațiilor, digestia, blana și bunăstarea generală a companionului lor. Printre cele mai populare ingrediente se numără uleiul de pește, probioticele, glucozamina și pulpa de sfeclă, fiecare având beneficii dovedite de cercetări veterinare.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Iată ce trebuie să știi despre fiecare dintre ele.

Ulei de pește – pentru articulații și blană sănătoasă

Acizii grași Omega-3, în special EPA și DHA, se regăsesc frecvent în uleiul de pește și oferă beneficii remarcabile pentru câini și pisici.

La câini, Omega-3 ajută la gestionarea inflamațiilor asociate cu osteoartrita și poate îmbunătăți mobilitatea și suportul greutății.

Un studiu publicat în Journal of the American Veterinary Medical Association a arătat că animalele care au consumat o dietă bogată în Omega-3 au prezentat mobilitate și confort îmbunătățite comparativ cu grupul de control.

Atât la câini, cât și la pisici, Omega-3 contribuie la piele sănătoasă și blană strălucitoare .

Probiotice – pentru o digestie echilibrată

Probioticele sunt microorganisme vii care ajută la menținerea sănătății digestive. În hrana pentru animale, cele mai folosite tulpini sunt Lactobacillus, Bifidobacterium și Enterococcus.

La câini, anumite tulpini de probiotice pot stabiliza microbiomul intestinal și îmbunătăți consistența fecalelor .

Un studiu publicat în Journal of Veterinary Internal Medicine a arătat că animalele care au primit suplimente probiotice s-au recuperat mai rapid după diaree .

La pisici, probioticele pot ajuta la gestionarea tulburărilor digestive cronice , deși efectele depind de tulpina folosită.

Glucozamină și condroitină – sprijin pentru articulații

Glucozamina și condroitina sunt ingrediente frecvent incluse în hrana și suplimentele pentru animale pentru a sprijini sănătatea articulațiilor.

Aceste substanțe sunt componente naturale ale cartilajelor și altor țesuturi ale animalelor.

Glucozamina provine de obicei din cochilii de crustacee , iar condroitina din cartilaj bovin sau porcin , deși variantele produse prin fermentație devin tot mai populare.

Studiile pe termen lung la câini sugerează că aceste ingrediente pot menține structura și funcția articulațiilor , mai ales la animalele mai în vârstă.

Recenzii veterinare indică beneficii modeste, dar reale pentru mobilitate și confort la câinii cu boli articulare degenerative. La pisici, dovezile sunt încă limitate, dar promițătoare.

Pulpă de sfeclă – pentru o digestie optimă

Pulpa de sfeclă este o fibră moderat fermentabilă, folosită în hrana pentru câini și pisici pentru a susține sănătatea digestivă.

Contribuie la calitatea fecalelor și promovează producția de acizi grași cu lanț scurt în colon , benefici pentru microbiom.

Un studiu publicat în Journal of Animal Science a demonstrat că pulpa de sfeclă îmbunătățește consistența fecalelor și activitatea microbiană benefică la câini.

Aceste efecte sunt foarte importante mai ales în diete pentru animale adulte și seniori.

Sursa: Pet Food Industry