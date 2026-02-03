Orice stăpân de câine știe că patrupedul său poate avea uneori obiceiuri… cel puțin ciudate. Fie că vorbim despre o poftă inexplicabilă pentru mâncăruri „interzise”, nevoia constantă de a-și urma omul inclusiv la baie sau ura nejustificată față de poștaș, fiecare câine are micile lui obsesii.

Însă un obiect banal din casă i-a pus serios pe gânduri pe mai mulți stăpâni de animale: vaselina.

„O ia complet razna când o simte”

Un proprietar de câine a povestit pe Reddit că animalul său, deși nu este deloc motivat de mâncare, devine complet scăpat de sub control atunci când intră în contact cu vaselina.

„Pun un pic, foarte puțin, pe lăbuțele ei seara și o ia complet razna”, a scris acesta. „Plânge, imploră să-i mai dau, dar nu cedez pentru că mi-e teamă să nu i se facă rău.”

Ce face situația și mai bizară este faptul că patrupedul refuză adesea mâncarea și tratează gustările cu indiferență. „Nu e deloc motivată de mâncare”, spune stăpânul. „Și totuși, acum stă și se uită fix la dulapul unde țin vaselina. E ciudată, dar o iubesc enorm.”

Alți câini, aceeași obsesie

După postare, alți stăpâni de câini au intervenit rapid, confirmând că nu este un caz izolat.

Un utilizator a povestit cum basset hound-ul său a mâncat un borcan întreg de vaselină lăsat pe o măsuță joasă. „A fost bine, dar blana din jurul fundului i s-a îngălbenit pentru o vreme. Și a reușit cumva să pară și mai trist decât par în mod normal câinii din această rasă.”

Alt stăpân spune că a avut mai mulți câini care „înnebuneau” pur și simplu după vaselină și alte unguente. „Trebuie să mă închid în baie ca să-mi aplic cremele pentru psoriazis și să mă asigur că sunt complet îmbrăcat înainte să ies. Doar ce am desfăcut capacul de la vaselină pentru buze și unul dintre câini s-a trezit din somn adânc și a venit alergând.”

Un alt comentariu confirmă: „Îl scot din cameră de fiecare dată când folosesc orice fel de loțiune. Nu contează marca, încearcă să o lingă.”

De ce sunt câinii atrași de vaselină

Potrivit unui specialist în comportamentul canin, există o explicație logică în spatele acestui comportament aparent bizar.

NancyH, expert în câini citată pe justanswer.com, explică faptul că vaselina conține molecule de tip gras, iar câinii sunt în mod natural atrași de grăsimi.

„Câinii sunt atrași de vaselină deoarece aceasta este compusă din hidrocarburi, molecule similare grăsimilor. Mirosul ei seamănă cu cel al alimentelor, motiv pentru care câinii pot fi tentați să o consume”, explică specialistul.

Este vaselina periculoasă pentru câini?

Vaselina este un tip de petroleum jelly, folosită frecvent pentru buze și piele uscată, dar și ca lubrifiant pentru balamale sau echipamente electrice.

Vestea bună este că nu este toxică pentru câini. Conform furnizorului de hrană pentru animale Marley Bones, ingerarea unor cantități mici nu ar trebui să provoace probleme.

Totuși, consumul în cantități mari poate duce la tulburări digestive, precum:

dureri de stomac

vărsături

diaree

Așadar, chiar dacă patrupedul tău pare obsedat de vaselină, cel mai bine este să o ții departe de el.

Sursa: Mirror