Ziua Internațională a Golden Retriever-ului: De unde a apărut rasa celor mai simpatici și loiali câini. Curiozități despre blănosul auriu care fură inimi

Astăzi, pe 3 februarie, se sărbătorește Ziua Internațională a câinilor din rasa Golden Retriever, poate cei mai simpatici, jucăuși și loiali câini. Sărbătoarea a fost inventată de Kristen Shroyer, din SUA, o mândră proprietară a unui câine Golden Retriever, pe nume Quincey, în 2012.

Ziua Internațională a Golden Retriever-ului

În timp ce se uitau la știri, prezentatorii sărbătoreau „Ziua Națională a plăcintelor cu cireșe”. S-a gândit că dacă există o zi dedicată acestui fel de mâncare, trebuie să existe și o zi pentru câinii Golden Retriever. Din păcate însă, nu exista la acel moment, astfel că a decis să o inventeze ea. A înființat această ocazie, iar cu ajutorul rețelelor sociale, veste s-a răspândit rapid, ziua de 3 februarie devenind Ziua Internațională a Golden Retriever-ilor.

Din păcate, Quincey s-a stins în 2015 în urma unei lupte cu cancerul, la vârsta de doar 7 ani. De atunci, Kristen se mândrește cu faptul că a putut să îi dedice iubitului său prieten din această rasă o zi pe care nu doar ea o serbează, ci întreaga lume.

Pentru cine nu știe, această rasă de câini a apărut la începutul secolului al 19-lea, în Scoția, unde erau cunoscuți drept foarte buni câini de vânătoare. Creată cel mai probabil în urma încrucișării unui câine retriever cu blana lungă și aurie cu un Tweed Eater Spaniel cu blana scurtă. O posibilă și combinația între un Terra Nova cu Bloodhund.

Acești câini s-au dezvoltat în timp, fiind de asemenea foarte inteligenți. Deseori sunt folosiți drept animale de terapie, câini însoțitori ce ghidează persoanele nevăzătoare, surde sau cu alte handicapuri. În cazuri mai rare, câinii din rasa Golden Retriever sunt folosiți în poliție, pentru detectarea drogurilor sau a bombelor. Sunt foarte buni înotători, au un corp foarte fluid, ceea ce le conferă agilitate și sunt foarte receptivi în ceea ce privește comenzile.

Curiozități despre cel mai prietenos câine

În funcție de rasă, câinii pot fi mai predispuși la unele afecțiuni. Cei din rasa Golden Retriever prezintă o sensibilitate la creșterea în greutate, torsiunea gastrică, displazia de șold, epilepsie, eczeme umede, cataractă, diabet, cancer, probleme cu inima sau diverse defecte congenitale ale ochilor.

Dacă este lăsat mult timp singur, un astfel de câine poate deveni răutăcios și chiar neascultător atunci când i se indică un anumit lucru. De asemenea, când se plictisește, acestea poate cauza distrugeri în casă. O femelă din această rasă poate naște între 9 și 13 pui la o singură naștere. Câinii Golden trăiesc între 9 și 15 ani, însă o femelă din această rasă a ajuns să trăiască aproape 21 de ani. August s-a născut în aprilie 2000, în Oakland, SUA.

Au fost doborâte și alte recorduri de câini din Golden Retrieveri. În 2020, un cățel din SUA a reușit să doboare un record inedit – a ținut simultan în gură șase mingi de tenis. Acest lucru evidențiază flexibilitatea remarcabilă a maxilarului lor, dar și încăpățânarea de care dau dovadă în situații ce o impun, notează news9live.com.

În 2012, un câine Golden pe nume Charlie, din Australia, a doborât recordul mondial al celui mai puternic lătrat din lume. Sunetul a depășit 113,1, echivalentul unui fierăstrău electric sau a unei mașini de tuns iarba.

Chiar dacă nu sunt buni drept câini de pază, Golden Retriever-ii sunt poate cei mai buni prieteni pe care îi poate avea cineva, fiind foarte blânzi, mai ales cu copiii, prietenoși, ascultători, inteligenți și loiali.

