Viralul zilei | Dădaca perfectă există! Un Golden retriever își distrează frățiorul, în timp ce părinții se odihnesc (VIDEO)

În primii ani de viață ai unui copil, părinții deseori se întreabă dacă chiar există pe undeva dădaca perfectă, însă cu siguranță nimeni nu s-ar gândi că un Golden Retriever ar fi ceea ce caută de fapt.

Un Golden retriever este dădaca perfectă pentru frățiorul său

Toți noii părinți simt nevoia să se odihnească, iar atunci când bebelușul nu pare să colaboreze, este nevoie de un ajutor serios. În cazul de față, cine s-ar gândi că un câine nu ar avea ce să caute lângă un copil atât de mic, ar trebui doar să privească imaginile de mai jos.

În timp ce mama copilului se odihnea puțin, cățelul familiei, Ellie, deja celebru pe internet pentru viața sa tumultoasă, avea grijă de frățiorul său. Cel mic pare puțin contrariat, dacă să doarmă, dacă să nu? Însă indiferent de scenariu, Ellie este lângă el și îl leagănă cu simț de răspundere.

Pentru un scurt moment, atunci când observă că este filmat, Ellie se oprește din legănatul copilului, însă revine la activitatea sa nestingherit, ca și cum pentru el ceea ce face este natural și foarte normal pentru câini.

În descrierea filmulețului, autoarea a scris „Este greu de găsit o grădiniță de încredere”. Comentariile au fost pe măsura mesajului filmat: în timp ce unele persoane spuneau că Ellie seamănă cu o mamă obosită, cu două joburi și trei copii, alții glumeau pe seama plății pe care cățelul ar trebui să o primească pentru munca de dădacă pe care o face.

„Fără taxe suplimentare, doar extra recompense și scărpinături pe burtică”, „Va lucra pentru recompense și scărpinături”, „Cel mai drăguț babysitter!”, sunt doar câteva dintre comentariile de pe Facebook.

