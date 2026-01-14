După câțiva ani de creștere accelerată, alimentată de pandemia COVID-19 și de numărul tot mai mare de animale de companie adoptate, industria hranei pentru animale intră într-o etapă de normalizare. Deși veniturile și profiturile continuă să crească, performanța bursieră a marilor companii din domeniu nu mai ține pasul cu piața largă, reprezentată de indicele S&P 500.

Potrivit raportului “Pet Industry Overview: Winter 2025/2026”, realizat de analiștii Cascadia Capital, companiile listate din industria pet food au avut, în 2025, o evoluție mai slabă a prețului acțiunilor, chiar dacă rezultatele financiare au rămas solide.

Industria pet food în 2025: creștere stabilă, dar mai lentă

Datele Cascadia arată că industria animalelor de companie rămâne sănătoasă, însă nu mai oferă randamente spectaculoase investitorilor.

Indicele companiilor pet listate public a înregistrat o creștere a veniturilor de 5,1% în prima jumătate a anului 2025, ușor peste nivelul de 4,6% din aceeași perioadă a anului anterior. Dacă sunt excluse companii precum Chewy, Tractor Supply Company și Zoetis – care generează aproximativ 65% din veniturile totale ale indicelui – creșterea ajunge la 5,5%, aproape identică cu cea din 2024.

În același timp, profiturile ajustate au crescut cu doar 8,3%, mult sub nivelul de 21,8% înregistrat în prima jumătate a lui 2024. Motivul? Beneficiile obținute anterior din scumpiri și eficientizarea costurilor încep să se estompeze.

Nestlé Purina PetCare: rezultate stabile, dar acțiuni sub S&P 500

Nestlé Purina PetCare reflectă perfect această tendință de piață. Deși rezultatele operaționale au fost stabile, acțiunile Nestlé au subperformat față de S&P 500 în perioada decembrie 2024 – noiembrie 2025.

În trimestrul al treilea din 2025, Purina a raportat:

1,2% creștere organică

venituri nete de 13,6 miliarde CHF

Performanța a fost susținută de:

hrana umedă și uscată pentru pisici

branduri puternice precum Felix, Pro Plan și Purina ONE

În schimb, hrana uscată pentru câini a tras rezultatele în jos.

Diferențe regionale importante

America Latină – cea mai puternică creștere

Europa – evoluție moderată

Asia – scădere

Pentru a-și consolida poziția pe piața asiatică, Nestlé a achiziționat în mai 2025 Drools Pet Food, un producător important din India.

Totuși, analiștii Cascadia atrag atenția asupra schimbărilor de leadership din cadrul Nestlé din ultimele 18 luni, care ar putea aduce ajustări în strategia Purina.