Interdicție fără precedent la Roma: o femeie nu mai are voie să hrănească porumbeii după ani de conflicte cu vecinii: „Suntem prizonieri în propriile case”

Un cartier liniștit din Roma s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru locatari, după ce o femeie de la etajul al treilea al unei clădiri de pe Via Spartaco nr. 108 a început să hrănească zilnic zeci de porumbei. Stolurile de păsări atrase de hrană au invadat zona, iar excrementele lăsate în urmă au acoperit clădirea, trotuarele, mașinile și chiar balcoanele vecinilor. Oamenii au declarat pentru presa locală că mirosul este insuportabil și că spațiile publice au devenit impracticabile, situația amintindu-le de scenele din filmele lui Alfred Hitchcock, relatează The Guardian.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Femeia se apără: „Salvez animale în suferință”

Poreclită de presă „Doamna Porumbeilor”, femeia susține că nu hrănește păsările din pasiune, ci pentru că este activistă în cadrul Ligii Italiene pentru Protecția Păsărilor. Ea afirmă că încearcă să salveze animalele bolnave și că se ocupă singură de curățenie.

„Pun mâncare ca să-i salvez. Evident, dacă pun mâncare pentru un porumbel, apar și alții. Dar au fost atâtea minciuni și amenințări la adresa mea”, a declarat aceasta pentru publicația locală Roma Today. Totuși, ea susține că a încetat să mai lase hrană porumbeilor, sperând ca păsările să plece.

Vecinii, însă, spun contrariul și au surprins-o de mai multe ori pe femeie în timp ce punea semințe, bucăți de șuncă și carne de pui pe pervazul ferestrei. Unii au relatat pentru televiziunea publică Rai că porumbeii nu doar că se înmulțesc și depun ouă, dar le-au transformat viața într-un calvar.

„Suntem prizonieri în propriile case, ostatici ai unei situații ridicole care a făcut viața de zi cu zi insuportabilă. După ani de răbdare și încercări de dialog, nu mai putem suporta”, a spus o locatară pentru FanPage.

Intervenția primarului Romei

După nenumărate plângeri și proteste, primarul Romei, Roberto Gualtieri, a semnat un ordin prin care îi interzice femeii să mai hrănească porumbeii. Decizia prevede și obligația ca apartamentul să fie igienizat, dezinfectat și deratizat în termen de 10 zile, pe cheltuiala locatarei. În caz de neconformare, autoritățile sectorului VII vor interveni forțat, inclusiv cu sprijinul forțelor de ordine.

Rocco Ferraro, consilier municipal pentru mediu, a declarat că invazia de porumbei și mizeria lăsată în urmă au dus la deprecierea valorii locuințelor, făcându-le greu de vândut.