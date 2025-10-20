Interviu | Fondatoarea primei școli de Pilates din România face fapte bune pentru animalele din adăpost. Vrei să faci parte dintr-o cauză nobilă? Află cum poți ajuta și tu (VIDEO)

Zeci de oameni cu suflet mare s-au adunat pentru a transforma energia lor în sprijin concret pentru animalele fără stăpân. Sub deviza „Facem sport pentru animale”, participanții au combinat mișcarea, muzica și generozitatea într-o oră plină de energie și emoție, contribuind la o cauză nobilă: strângerea de fonduri pentru căsuțe noi, hrană și tratamente pentru câinii și pisicile din adăpostul „Suflete Dragi”, pregătindu-i pentru iarnă.

Atmosfera a fost caldă și plină de bucurie. Oameni care iubesc mișcarea, dar mai ales animalele, s-au unit într-o demonstrație de solidaritate, arătând că fiecare gest de bunătate contează și poate schimba vieți.

MARGA BĂLAN – SUFLETUL UNEI IDEI CARE MIȘCĂ LUMEA ÎN BINE

Evenimentul a fost inițiat de Marga Bălan, antreprenor și fondatoarea primei școli de Pilates din România. Marga este o mare iubitoare de animale, implicată constant în salvarea și îngrijirea acestora. În prezent are grijă de nouă animale și de alte patru aflate în foster. În paralel, sprijină activ Asociația „Suflete Dragi”, condusă de Anda Murgu, dar și oameni aflați în nevoie. Dacă vede o bătrânică cu animale, se oferă imediat să le ducă la sterilizat, convinsă că doar prin sterilizare putem opri suferința și „închide robinetul” abandonului.

„Nu contează ce trebuie să facă, o face din iubire și cu blândețe. Este o femeie cu un suflet cald, empatic, care transformă energia sportului în energie pentru fapte bune”, spun cei care o cunosc.

Interviu în exclusivitate cu Marga Bălan

Reporter: Cum v-ați gândit să creați acest concept?

Marga Bălan: M-am gândit să mă focusez pe ce știu cel mai bine, și anume sportul! Sportul este un instrument puternic, care aduce oamenii impreună, pentru a crea conexiune și schimbare reala. Sttința și experiența personală ne arată că sportul ajută să fii empatic, să te relaxezi și să te bucuri. Îmi place să ajut, iubesc animalele și le-aș oferi totul. Mă bucur că am strâns în comunitatea mea oameni buni, empatici. Mă bucur că la această inițiativă s-au alăturat, Direcția pentru Protecția Animalelor Ilfov și, proprietarul sălii Onyx Fitness. Nu este nimic mai frumos decât să știu că pot ajuta împreună cu comunitatea mea energică și frumoasă. Ne-am strâns cu toții să facem bine. Să donăm, iar toți banii au mers la prietena mea Anda, la sufletele ei dragi, animăluțele.

Îmi doresc că acest concept unic caritabil să devină o serie de evenimente care să ne ajute să ne reconectăm la corpul nostru, la prieteni și la compasiune.

Să mișcăm energiile împreună pentru o lume mai bună!

Vă asteptăm cu drag la următoarele editii! A încheiat Marga Bălan

ANDA MURGU – VOCEA ADĂPOSTULUI „SUFLETE DRAGI” ȘI PRIETENUL EI HERCULE

La evenimentul „Facem sport pentru animalele din adăpostul Suflete Dragi”, am stat de vorbă cu Anda Murgu, fondatoarea adăpostului și vocea celor peste 500 de animale pe care le îngrijește zilnic. Anda a venit împreună cu Hercule, un câine cu trei picioare care a devenit simbolul curajului și al recunoștinței. Povestea lui a emoționat întreaga sală.

Anda coordonează unul dintre cele mai mari adăposturi private din zonă, oferind zilnic grijă, hrană și tratamente pentru sute de animale salvate. În prezent, are în grijă peste 450 de căței, peste 40 de pisici și doi măgari, iar nevoile adăpostului sunt uriașe. Evenimentul a venit într-un moment în care fiecare ajutor contează și fiecare gest de solidaritate poate face diferența.

Interviu în exclusivitate de la eveniment – Anda Murgu

Reporter: Ce ajută acest eveniment Asociația Suflete Dragi?

Anda Murgu: Ne ajută foarte mult, deoarece se vor strânge niște bănuți care vor fi folosiți pentru nevoile adăpostului, pentru hrana cățeilor și a pisicuțelor, pentru tratamentele lor, pentru cotețele pe care trebuie să le cumpărăm, mai ales că vine vremea grea, vine iarna. În felul acesta putem salva și alte animale care au nevoie de ajutor.

Reporter: Pe cine aveți alături?

Anda Murgu: Hercule este un băiat minunat. A fost găsit acum 5–6 ani aici, în zona Jilava. Fusese lovit de o mașină și, din păcate, și-a pierdut un picioruș. Cu toate acestea, de 4 ani este un câine foarte fericit și plin de viață, ne bucură pe toți.

Reporter: Câte animăluțe aveți acum în adăpost?

Anda Murgu: Avem în jur de 450 de căței, aproximativ 40 de pisicuțe și doi măgari.

Reporter: Cum pot ajuta cetățenii care încă nu au făcut-o?

Anda Murgu: Oamenii pot ajuta în multe feluri: pot veni la adăpost pentru voluntariat, pentru a hrăni sau socializa cu animăluțele, pot aduce hrană, materiale pentru cotețe, orice ne este de folos. De asemenea, pot face donații în conturile asociației.

Reporter: Cum v-ați simțit astăzi, la eveniment, alături de Hercule?

Anda Murgu: A fost un eveniment extraordinar. Le mulțumim tuturor pentru participare și pentru implicare și sperăm să urmeze și alte evenimente asemănătoare.

FABIAN SANCHEZ – RITM, BUCURIE ȘI SOLIDARITATE

Atmosfera incendiară a evenimentului a fost întreținută de Fabian Sanchez, care a venit pro bono și a condus participanții într-o călătorie muzicală de la Venezuela și Brazilia până la Rio de Janeiro, combinând ritmurile latino cu melodii românești. Energia lui a făcut sala să vibreze, iar momentul cel mai aplaudat a fost cel în care Hercule, cățelul Andei, a participat activ la tobe, spre amuzamentul și emoția tuturor celor prezenți.

Fabian trăiește în România de 16 ani. A venit din Columbia cu un vis și cu inima deschisă, fără să știe că această țară îi va deveni acasă. Astăzi nu mai este doar „columbianul stabilit în România”, ci un om care a învățat limba, tradițiile și ritmul românesc, pe care le îmbină cu pasiunea și energia sa latină, aducând bucurie și solidaritate în comunitate.

Întrebare: Fabian, cum ajută muzica animalele?

Fabian: Muzica este viață. Ea ne aduce bucurie, energie și ne unește pe toți. Ne face să zâmbim, să dansăm și să ne simțim bine împreună, iar această stare de bine se transmite și animalelor. Este o parte importantă din viața noastră, pentru că prin muzică ne exprimăm sufletul și creăm o atmosferă pozitivă pentru toți cei din jur. Nu doar noi trebuie să fim bine, ci și animăluțele.

O ZI DESPRE BINE, UNITATE ȘI EMPATIE

Evenimentul „Facem sport pentru animalele din adăpostul Suflete Dragi” a fost mai mult decât o oră de mișcare. A fost o dovadă că solidaritatea, bucuria și iubirea pentru animale pot aduce schimbare reală. Toți banii strânși au fost dați către Asociația „Suflete Dragi” pentru întreținerea adăpostului, construirea de căsuțe noi și achiziția de hrană și tratamente.

CUM POȚI AJUTA ȘI TU

Donațiile pot fi făcute în conturile:

PayPal: sufletedragi@yahoo.com

Revolut: 0726903857

Asociația Suflete Dragi

RON: RO15INGB0000999904256128

EURO: RO90INGB0000999904256136