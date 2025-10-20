STIRI

Superstiții în România: 16% dintre români încă fug de pisica neagră în timp ce tot mai multe animale sunt abandonate sau maltratate / Adevăratul pericol este prejudecata

Claudiu Surmei 20 octombrie 0 comentarii
o pisica neagra in iarba Sursa foto: Pixabay / xiclography

Pisica neagră și superstițiile: un mit încă prezent în România

Un sondaj recent realizat de INSCOP Research, prezentat la Barometrul „România între Magie și Ezoterie”, arată că 15,8% dintre români cred că o pisică neagră care le taie calea le poate aduce ghinion. Deși majoritatea românilor, 82,7%, nu cred în această superstiție, prejudecățile persistă și continuă să afecteze animalele, notează Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Superstițiile și impactul asupra animalelor

Pisicile negre sunt adesea respinse, abandonate sau chiar rău tratate, din cauza unor credințe vechi care nu au nicio bază reală. În timp ce oamenii se tem de „ghinion”, animalele plătesc cu siguranță reală pentru aceste mituri.

Ce spun statisticile despre superstiții

  • 75,3% dintre români consideră că norocul este important în viață.
  • 41,6% au avut cel puțin o experiență pe care au asociat-o cu o superstiție.
  • Cele mai întâlnite superstiții sunt legate de sănătate, dragoste și decizii de viață.

Animalele pe stradă: consecința prejudecăților

Pe stradă, efectele superstițiilor se văd clar: tot mai multe pisici și câini ajung abandonați sau maltratați, iar organizațiile pentru protecția animalelor trag semnale de alarmă. În loc să ne concentrăm pe „ghinion”, poate ar trebui să ne uităm la realitatea crudă: animalele suferă din cauza prejudecăților oamenilor.

De ce adevăratul pericol este prejudecata

Adevăratul pericol nu vine de la pisicile negre sau de la o scară pe sub care trecem, ci de la ignoranța și frica nejustificată a oamenilor. Educarea publicului, promovarea responsabilității și iubirea față de animale sunt cele care pot schimba cu adevărat „norocul” lor.

Concluzie: schimbă perspectiva, nu superstițiile

Superstițiile sunt adesea inofensive pentru oameni, dar pot fi fatale pentru animale. În loc să ne fie frică de pisici negre, ar trebui să ne fie frică de prejudecăți. Animalele nu aduc ghinion, dar neglijența și prejudecățile umane le pot aduce multă suferință.

Citește și:

Cum știm că pisica noastră are o durere: Aplicația care „traduce” expresiile felinei

Standardele frumuseții, durere pentru pisici. Ce este în spatele aspectului spectaculos al pisicilor persane

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Pixabay / xiclography

, ,

By Claudiu Surmei

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *