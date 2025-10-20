Superstiții în România: 16% dintre români încă fug de pisica neagră în timp ce tot mai multe animale sunt abandonate sau maltratate / Adevăratul pericol este prejudecata

Pisica neagră și superstițiile: un mit încă prezent în România

Un sondaj recent realizat de INSCOP Research, prezentat la Barometrul „România între Magie și Ezoterie”, arată că 15,8% dintre români cred că o pisică neagră care le taie calea le poate aduce ghinion. Deși majoritatea românilor, 82,7%, nu cred în această superstiție, prejudecățile persistă și continuă să afecteze animalele, notează Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Superstițiile și impactul asupra animalelor

Pisicile negre sunt adesea respinse, abandonate sau chiar rău tratate, din cauza unor credințe vechi care nu au nicio bază reală. În timp ce oamenii se tem de „ghinion”, animalele plătesc cu siguranță reală pentru aceste mituri.

Ce spun statisticile despre superstiții

75,3% dintre români consideră că norocul este important în viață.

41,6% au avut cel puțin o experiență pe care au asociat-o cu o superstiție.

Cele mai întâlnite superstiții sunt legate de sănătate, dragoste și decizii de viață.

Animalele pe stradă: consecința prejudecăților

Pe stradă, efectele superstițiilor se văd clar: tot mai multe pisici și câini ajung abandonați sau maltratați, iar organizațiile pentru protecția animalelor trag semnale de alarmă. În loc să ne concentrăm pe „ghinion”, poate ar trebui să ne uităm la realitatea crudă: animalele suferă din cauza prejudecăților oamenilor.

De ce adevăratul pericol este prejudecata

Adevăratul pericol nu vine de la pisicile negre sau de la o scară pe sub care trecem, ci de la ignoranța și frica nejustificată a oamenilor. Educarea publicului, promovarea responsabilității și iubirea față de animale sunt cele care pot schimba cu adevărat „norocul” lor.

Concluzie: schimbă perspectiva, nu superstițiile

Superstițiile sunt adesea inofensive pentru oameni, dar pot fi fatale pentru animale. În loc să ne fie frică de pisici negre, ar trebui să ne fie frică de prejudecăți. Animalele nu aduc ghinion, dar neglijența și prejudecățile umane le pot aduce multă suferință.

Citește și:

Cum știm că pisica noastră are o durere: Aplicația care „traduce” expresiile felinei

Standardele frumuseții, durere pentru pisici. Ce este în spatele aspectului spectaculos al pisicilor persane