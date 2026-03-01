Bruno, un metis de ciobănesc, a ajuns la adăpostul ASPA Mihăilești în vara anului 2025, după ce fusese salvat de pe străzi. Câinele era marcat de traume, speriat și rezervat, având nevoie de răbdare și înțelegere pentru a se adapta într-o nouă familie. Apoi, în octombrie 2025, Bruno a fost adoptat de Alina și Daniel, care au relatat în mediul online experiența primelor zile petrecute împreună.

Povestea lui Bruno de la ASPA

„Am văzut poza lui pe pagina de Facebook ASPA, la un târg de unde nu fusese adoptat. Mi-a atras imediat atenția, deși nu știam mare lucru despre el. Știam doar că ajunsese recent la adăpost și fusese salvat de pe stradă.”, a povestit Alina.

Primele întâlniri și testul cu familia

La prima vizită, Bruno era vizibil speriat și nesigur: „Când am venit prima dată să-l vedem, era speriat, părea că nu știa ce înseamnă să fii în siguranță. Am făcut și o întâlnire de test cu cățelușa noastră și a durat puțin până să vedem dacă se înțeleg, după care întâlnirea care a decis adopția a fost cea cu fetița noastră de 2 ani și jumătate, pentru că era cel mai important să vedem cum reacționează în prezența ei.”.

Provocările primei zile acasă

Prima zi în noua sa familie a fost dificilă! Bruno nu voia să intre în bloc, nu urca scările și a reacționat cu frică chiar și la baie. Familia a petrecut ore întregi liniștindu-l, căutând sfaturi și strategii pentru a-l ajuta să capete încredere.

„Prima zi acasă a fost un adevărat șoc: nu voia să intre în bloc, nu urca scările, iar când l-am dus la spălat ne-a capsat de frică. Am stat ore întregi să-l liniștim și am sunat peste tot pentru sfaturi, ca să-l ajutăm să capete încredere în noi. Au fost momente în care ne-am gândit să renunțăm. Era mare, puternic și greu de controlat. Dar am ales să continuăm și să-i oferim răbdare și iubire.”, a mărturisit Alina.

Integrarea în familie și adaptarea la regulile casei

După câteva zile, Bruno a început să se relaxeze, să accepte mângâieri și a înțeles regulile casei. Mai mult, câinele s-a împrietenit cu celelalte animale de companie: o cățelușă salvată de pe câmp și o pisică luată de pe stradă. În preajma fetiței au fost ceva emoții, dar acum se joacă împreună fără probleme.

„După câteva zile, Bruno a început să se relaxeze, să accepte mângâieri și să înțeleagă regulile casei. S-a împrietenit cu celelalte blănițe — mai avem o cățelușă salvată de pe câmp și o pisică luată de pe stradă. În preajma fetiței noastre a fost nevoie de atenție și răbdare, dar acum se joacă împreună.”, a mai spus Alina.

Familia a urmat și cursuri de dresaj, subliniind inteligența și receptivitatea câinelui: „Este extrem de inteligent și receptiv. A devenit partenerul de joacă al celeilalte cățelușe (a fost nevoie chiar să mai adăugăm covoare în casă, ca să mai atenuăm zgomotul alergăturilor)”.

Bruno este protector și iubitor

În prezent, Bruno face parte din familie, fiind protector și afectuos. Alina susține că viața lor s-a schimbat complet: „Adopția unui câine adult poate fi provocatoare, dar răsplata este enormă — dragostea lui face viața mai frumoasă”.