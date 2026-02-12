Organizația pentru drepturile animalelor PETA a transmis un mesaj emoționant după moartea actorului James Van Der Beek, evidențiind implicarea acestuia în promovarea adopției și dragostea sa pentru câini. Cunoscut publicului larg pentru cariera sa în televiziune și film, actorul s-a remarcat și prin susținerea constantă a adopției responsabile a animalelor din adăposturi.

În mesajul făcut public, PETA a subliniat contribuția sa la încurajarea adopției: „Odihnește-te în pace, James Van Der Beek. Actorul și-a folosit vocea pentru a promova adopția, împărțindu-și viața cu câini adoptați și îndemnându-i și pe alții să facă la fel. Și-a arătat dragostea pentru câini în fiecare zi, iar devotamentul său de a-i face parte din familie nu va fi uitat niciodată.”

Reprezentanții organizației au evidențiat faptul că James Van Der Beek a oferit și un exemplu personal, alegând să adopte câini și să promoveze public această opțiune. Prin implicarea sa, actorul a contribuit la creșterea gradului de conștientizare privind situația animalelor abandonate.

James Van Der Beek a murit la 48 de ani

Actorul american James Van Der Beek, protagonistul popularului serial TV despre adolescenţi “Dawson’s Creek”, a murit miercuri la vârsta de 48 de ani din cauza unui cancer, a anunţat soţia lui pe reţelele de socializare, relatează AFP şi Reuters, transmite Agerpres.

“Dragul nostru James David Van Der Beek a murit împăcat în această dimineaţă. A înfruntat ultimele zile cu curaj, credinţă şi demnitate”, a scris cea de-a doua soţie a actorului, Kimberly, într-un mesaj distribuit pe Instagram.

În 2024, artistul american a anunţat că fusese diagnosticat cu un cancer colorectal.

James Van Der Beek s-a căsătorit cu Kimberly din anul 2010 şi avea şase copii.

Serialul de televiziune “Dawson’s Creek”, care prezenta vieţile unor adolescenţi americani, a fost difuzat timp de şase sezoane între anii 1998 şi 2003. Din distribuţia acestui serial au făcut parte şi alţi tineri actori care au devenit ulterior artişti foarte cunoscuţi şi apreciaţi, precum Michelle Williams, Katie Holmes şi Joshua Jackson.