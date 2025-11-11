După câteva săptămâni de la moartea câinelui Norman, Kylie Jenner a adoptat un nou membru al familiei: un pisoi alb, cu urechi scurte. Postarea prin care a fost anunțată adopția a fost făcută de Kylie iar urmăritorii ei au reacționat imediat.

Kylie Jenner a adoptat o pisică

Kylie a postat pe 7 noiembrie, pe Instagram, un videoclip scurt cu noua ei felină, care se plimba prin casă. Într-un alt videoclip, pisica stă așezată pe canapea, alături de noua sa stăpână. Kylie nu a dorit să împărtășească detalii cu internauții despre rasa, numele sau vârsta animalului, potrivit People.

Kylie Jenner este cunoscută ca fiind o iubitoare de animale, ea având predominant câini. Întrebată de ce ține atât de mulți căței în casă, ea a spus: „Ei continuă să facă pui. Am vrut să țin familia împreună, nu am putut să-i despart.”

În afară de pisica cea nouă, Kylie a adoptat în 2024 un cățel pe nume Circus, iar înainte de acesta a fost Moo Pants, un pui de teckel. Moo Pants a fost adoptat în noiembrie 2023.

