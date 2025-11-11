PETLIFE

Kylie Jenner adoptă un nou membru pufos: Fanii vor să afle totul despre pisica misterioasă (VIDEO)

Catinca Andrușcă 11 noiembrie 0 comentarii
Kylie Jenner Sursa foto: Instagram / Kylie Jenner

După câteva săptămâni de la moartea câinelui Norman, Kylie Jenner a adoptat un nou membru al familiei: un pisoi alb, cu urechi scurte. Postarea prin care a fost anunțată adopția a fost făcută de Kylie iar urmăritorii ei au reacționat imediat.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Kylie Jenner a adoptat o pisică

Kylie a postat pe 7 noiembrie, pe Instagram, un videoclip scurt cu noua ei felină, care se plimba prin casă. Într-un alt videoclip, pisica stă așezată pe canapea, alături de noua sa stăpână. Kylie nu a dorit să împărtășească detalii cu internauții despre rasa, numele sau vârsta animalului, potrivit People.

Kylie Jenner este cunoscută ca fiind o iubitoare de animale, ea având predominant câini. Întrebată de ce ține atât de mulți căței în casă, ea a spus: „Ei continuă să facă pui. Am vrut să țin familia împreună, nu am putut să-i despart.”

În afară de pisica cea nouă, Kylie a adoptat în 2024 un cățel pe nume Circus, iar înainte de acesta a fost Moo Pants, un pui de teckel. Moo Pants a fost adoptat în noiembrie 2023.

Citește și:

Kylie Jenner și-a pierdut câinele după 11 ani: „Încă îmi amintesc ziua în care te-am adus acasă. Nu am iubit niciodată ceva la fel de mult” (FOTO)

Campanie inedită pentru animale: Drew Barrymore și Ring transformă pozele în donații (VIDEO)

  • Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Instagram / Kylie Jenner

, ,

By Catinca Andrușcă

Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *