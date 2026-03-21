Chuck Norris, actor american şi fost campion mondial de karate, a murit la 86 de ani, a anunţat familia sa pe Instagram: “Cu inima îndurerată, familia noastră anunţă decesul subit al iubitului nostru Chuck Norris survenit joi. Deşi am dori să păstrăm discreţia asupra circumstanţelor, vă rugăm să ştiţi că a fost înconjurat de familia sa şi a murit împăcat”.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Chuck Norris și iubirea pentru animale

Dincolo de aspectul fizic dur pe care l-a afișat în filmele hollywoodiene, Chuck Norris a fost un mare iubitor de animale. Regretatul actor avea șase câini (patru golden retriever, un labrador și un corgi) la ferma sa din Texas. El și soția sa, Gena, au acordat prioritate sănătății câinilor lor printr-o nutriție calitativă, un stil de viață activ și chiar au creat „alimente energizante” pentru animalele de companie.

Viață activă alături de cei șase câini

Anul trecut, cu puțin înainte de a împlini 85 de ani, Chuck Norris și soția acestuia au acordat un interviu pentru Entertainment Tonight, unde au vorbit despre iubirea pentru animale și cum își integrează cei șase câini în rutinele lor de wellness.

„Facem mereu drumeții și ne menținem activi, iar câinii noștri sunt de obicei alături de noi în această călătorie. Îmi plac plimbările la apus prin ferma noastră cu câinii, familia și orice oaspeți pe care îi avem în preajmă după cină”, spune Gena, în vârstă de 55 de ani.

„Câinii noștri au grijă să facem multă mișcare”, a completat actorul.

Grijă egală pentru oameni și animale

De asemenea, Chuck Norris a avut o dietă echilibrată, plină de alimente nutritive: „Deși mă delectez cu câte o gustare ocazională ca oricine altcineva, principalele mele alimente de bază sunt nutrienții. Prioritizarea fitnessului și a nutriției mă menține activ, chiar dacă am intrat în anii de aur. Este important pentru mine să-mi mențin corpul și mintea sănătoase, astfel încât să pot avea mulți ani fericiți alături de familia mea”.

„Sănătatea noastră a fost transformată prin alegeri informate cu privire la diete și exerciții fizice. Este foarte important pentru noi să mâncăm întotdeauna produse organice și avem o mulțime de salate cu proteine”, a precizat Gena.

Marcă de hrană premium

Totodată, Chuck și Gena Norris au avut grijă ca animalele lor de companie să aibă mereu mâncare bună și sănătoasă, datorită marcii premium de nutriție Lone Wolf Ranch Pets, afacerea familiei.

„Spun adesea că trebuie să ne hrănim corpurile cu alegeri conștiente și să acordăm această grijă animalelor noastre de companie. Dacă ele prosperă, este pentru că sunt alimentate cu hrană de cea mai bună calitate”, a explicat actorul.

Din dorința de a le oferi câinilor cea mai bună viață posibilă, cei doi au lansat propriul brand de hrană premium pentru animale, Lone Wolf Ranch Pets.

Chuck sublinia că filosofia lor este simplă: dacă oamenii au nevoie de hrană bună pentru a fi sănătoși, același lucru este valabil și pentru animale. Produsele lor sunt create cu ingrediente atent selectate, pentru a susține energia, digestia și starea generală de bine a câinilor.

View this post on Instagram A post shared by Lone Wolf Ranch Pets (@lonewolfranchpets)

Detalii despre Chuck Norris

De şase ori campion mondial profesionist neînvins la karate la categoria mijlocie, a cărui imagine de dur a inspirat o serie de “maxime” care l-au transformat într-un fenomen de pe internet, Chuck Norris a fost spitalizat joi în Hawaii, a relatat Variety, potrivit Agerpres.

Norris a jucat în peste două 20 de filme în care portretizează eroi justiţiari singuratici şi tăcuţi, soldaţi, oameni ai legii, veterani americani care au capturat criminali, au eliberat prizonieri de război, au salvat ostatici şi s-au luptat cu teroriştii. Cu loviturile sale circulare de picior, s-a duelat pe marile ecrane cu o altă legendă a artelor marţiale, Bruce Lee, în decorul Colosseumului din Roma, în filmul său de debut din 1973, “‘The Way of the Dragon”.

“Durul suprem” de la Hollywood

Alături de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger şi Bruce Willis, a contribuit la înfrângerea personajului negativ interpretat de Jean-Claude Van Damme în blockbusterul din 2012 “The Expendables 2”. A mai jucat în filme precum “Code of Silence”, “Missing in Action” sau “Delta Force”, dar şi în seria de televiziune “Walker, Texas Ranger”.

Revista Time l-a descris ca fiind “durul suprem”. “În genul său strict de film de serie B, Norris, fost campion la karate, a devenit superstarul incontestabil”, scria Time în 1985, reuşind să evite gloanţele, să lovească direct în maxilarul adversarului şi să elimine simultan mai mulţi băieţi răi în filmele sale pline de acţiune. Imaginea sa de macho l-a transformat într-un succes la box office şi pe micul ecran.

Ținta glumelor online

Din 1993 până în 2001, l-a interpretat pe sergentul Cordell Walker, un reprezentant al legii, fost puşcaş marin şi expert în arte marţiale, în “Walker, Texas Ranger”. Actorul, scriitorul şi producătorul cu barbă a devenit un erou de cult online în 2005, când un student american a creat ceea ce a devenit Chuck Norris Facts, glume online despre duritatea şi masculinitatea actorului, care s-au viralizat şi au inspirat chiar şi mai multe cărţi. Printre cele mai populare s-au numărat “Chuck Norris bea o cană de cuie în loc de cafea dimineaţa” sau “Chuck Norris nu face flotări; el împinge Pământul în jos”.

De la copil timid la legendă mondială

Carlos Ray Norris s-a născut pe 10 martie 1940 în Ryan, Oklahoma, fiind cel mai mare dintre trei fraţi. Familia s-a mutat în California după divorţul părinţilor săi. Era extrem de tăcut şi introvertit, lucru pe care l-a pus pe seama alcoolismului tatălui său şi sărăciei familiei.

“La şcoală eram timid şi inhibat”, a scris Norris în memoriile sale din 2004, “Against All Odds: My Story”. “Dacă profesorul îmi cerea să recit ceva cu voce tare în faţa clasei, pur şi simplu clătinam din cap că nu”.

Norris nu a fost un atlet înnăscut. El a trebuit să se antreneze remarcabil de mult pentru a deveni campion la arte marţiale, conform volumului de memorii. După absolvirea şcolii, s-a înrolat în Forţele Aeriene ale SUA în 1958. În timp ce era staţionat în Coreea de Sud, a învăţat Tang Soo Do, o formă de karate, şi alte stiluri de arte marţiale.

Când a început să predea arte marţiale

Viitoarea vedetă de film a început să predea arte marţiale în California după ce a fost eliberat din serviciul militar. De asemenea, a câştigat concursuri importante. Actorul Steve McQueen, care a fost unul dintre elevii lui Norris, l-a încurajat să încerce actoria.

“Mi-a spus că ar trebui să mă gândesc la a proiecta o prezenţă şi să nu joc niciodată un rol care are multe dialoguri”, a declarat Norris pentru New York Times într-un interviu din 1985. “Mi-a spus: ‘Filmele sunt vizuale şi, atunci când încerci să verbalizezi ceva, vei pierde publicul'”.

Filme de top cu încasări uriașe

Filmele lui Chuck Norris au încasat milioane de dolari şi l-au transformat într-o figură populară în rândul armatei americane. A vizitat Irakul în 2006 şi 2007 pentru a-şi arăta sprijinul pentru trupele americane. În 1990, şi-a fondat propria disciplină de arte marţiale, Chun Kuk Do, şi a înfiinţat organizaţia non-profit Kickstart Kids, pentru a-i învăţa pe copii artele marţiale şi stima de sine.

Patriot, conservator şi creştin devotat, a colaborat cu National Rifle Association (NRA) şi a fost contribuitor la WorldNetDaily, un site web conservator. Pe lângă memoriile sale de succes, Norris a publicat “The Secret of Inner Strength – My Story” (Secretul forţei interioare – Povestea mea), ghidul său pentru auto-îmbunătăţire, precum şi mai multe cărţi despre fitness şi arte marţiale dar şi două romane – “The Justice Riders” (2006) şi continuarea sa, “A Threat to Justice”.

Chuck Norris a fost căsătorit de două ori şi a avut cinci copii. Norris şi-a apărat filmele în faţa criticilor care au susţinut că promovează violenţa. “Dacă sunt bine scrise”, spunea el, “filmele de acţiune pot spune o poveste la fel de eficient ca orice dramă sau producţie romantică”. “Aşa se face. Nu susţin violenţa de dragul violenţei”, declara el pentru Los Angeles Times în 1994. “Ceea ce ţine oamenii conectaţi este că, în cele din urmă, băiatul bun câştigă”.