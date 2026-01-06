O femeie din Kaysville, Utah, se confruntă cu o situație dureroasă: trebuie să renunțe la găini, animalele ei de companie iubite, după ce asociația de proprietari din cartierul său i-a cerut acest lucru. Janice Weirch a primit o notificare oficială de încetare a activității, însoțită de amenințări cu amenzi.

„Este dezamăgitor să trebuiască să le dau, dar dacă aceasta este regula și acesta a fost votul, atunci asta trebuie să fac,” a declarat Janice pentru postul local KTVX, notează The Sun.

Încercări de schimbare a regulamentului

Janice și soțul ei aveau găini de aproximativ un an înainte să afle că acestea nu mai sunt permise. În ciuda eforturilor de a modifica regulile asociației, inclusiv prin inițierea unei petiții semnate de alți rezidenți, schimbarea nu a trecut, pentru că nu s-a atins numărul minim de voturi necesar.

Acest lucru a lăsat-o pe Janice într-o situație dificilă: trebuie să renunțe la animalele de companie pe care le iubește.

Cazuri similare în alte state

Situația lui Janice nu este unică. Brianna Patterson, din Ardmore, Alabama, a fost surprinsă să afle că o lege locală îi interzice deținerea găinilor, deși le avea de peste doi ani.

De asemenea, în New Jersey, Lori Smith a fost obligată să-și dea găinile, chiar dacă acestea erau ținute într-un coteț corespunzător. Autoritățile asociațiilor de proprietari susțin că regulile trebuie respectate, indiferent de modul în care sunt ținute animalele.

Unele localități adoptă reguli mai relaxate

Există și vești bune pentru iubitorii de animale: în Pasco County, Florida, o lege permite proprietarilor să țină până la patru găini în curte, cu condiția să fie în cotețe și să nu fie cocoși. Nu este necesar un permis special, iar rezidenții nu trebuie să plătească taxe suplimentare.

Conflicte între regulamente și iubirea pentru animale

Cazurile din Utah, Alabama și New Jersey reflectă tensiunea dintre regulamentele stricte ale asociațiilor de proprietari și dorința iubitorilor de animale de a-și ține animalele aproape. În multe comunități, găinile și alte animale de companie pot fi interzise, chiar dacă locuitorii le consideră parte a familiei.

Acest subiect a stârnit discuții aprinse în comunități și pe rețelele de socializare, arătând cât de mult prețuiesc oamenii legătura cu animalele lor de companie.