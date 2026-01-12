La fiecare târg de adopții organizat de ASPA București se întâmplă aceeași magie: oameni care vin cu un plan vag și pleacă acasă cu un câine care le schimbă viața. Așa a început și povestea lui Lexi, o cățelușă neagră, aparent obișnuită, cu „cele mai puține like-uri”, dar cu o inimă care a știut exact unde trebuie să ajungă.

„Am venit la mai multe târguri ASPA până să ne hotărâm”

Diana și familia ei știau de ceva timp că își doresc un câine, dar nu se grăbeau. Au participat la mai multe târguri de adopții ASPA, fără să fie convinși că au găsit „alesul”.

„Știam că vrem un câine, dar nu eram siguri pe care”, povestește Diana. Cu o seară înainte de unul dintre târguri, văzuseră pe Facebook o postare cu un pui și credeau că el va fi alegerea finală.

Planurile, însă, aveau să se schimbe rapid.

Cățelușa cu puține like-uri care a schimbat totul

Când au ajuns la târg, puiul pe care îl aveau în minte avea deja mulți doritori. Lângă ei, într-un țarc mai puțin aglomerat, era o cățelușă neagră, ignorată de majoritatea vizitatorilor.

„Lângă noi era o cățelușă neagră, cu cele mai puține like-uri. I-am dat din solidaritate o inimioară”, își amintește Diana.

Gestul mic a fost urmat de un moment decisiv. La doar câteva minute, o voluntară ASPA le-a pus-o pe Lexi în brațe. Reacția a fost instantanee.

„S-a lipit imediat de noi. Așa am știut. Am adoptat-o pe loc.”

„Nu era cățelușa pe care o aveam în minte, dar cu ea a fost chimia”

Lexi nu era ceea ce își imaginaseră inițial, dar conexiunea a fost imposibil de ignorat. Uneori, exact câinele de care ai nevoie te alege el pe tine.

„Deși nu era cățelușa pe care o aveam în minte, cu ea a fost chimia”, spune Diana.

Primele zile nu au fost ușoare. Lexi venea din adăpost, cu frici, nesiguranțe și un bagaj emoțional greu de dus pentru un pui atât de mic.

„La început a fost mai greu: venea din adăpost, cu multe frici și nesiguranțe. Dar ne-am acomodat repede — parcă a fost dintotdeauna în casa noastră.”

Integrarea în familie și primele provocări

Lexi a devenit rapid parte din familie, inclusiv din familia extinsă. Merge uneori în vizită la mama Dianei, unde locuiesc și pisicile familiei.

„Nu a fost dragoste la prima vedere, dar încet-încet se înțeleg”, povestește ea.

Dresajul a jucat un rol esențial în relația lor.

„A urmat și dresajul, care ne-a ajutat enorm să învățăm cum să lucrăm cu ea, în ritmul ei.”

Opt luni, o lume întreagă de explorat

Astăzi, Lexi are opt luni și descoperă lumea pas cu pas: munți, păduri, câmpuri, animale noi și experiențe care o ajută să capete încredere.

„Prima întâlnire cu caii a fost o aventură totală”, spune Diana cu zâmbetul pe buze. Ca orice pui, Lexi mai face năzdrăvănii, dar răspunde bine la limite și continuă să învețe.

O veste care le-a adus o bucurie imensă a fost aceea că toți frații lui Lexi, inclusiv doi cu probleme de vedere, au fost adoptați și au ajuns în familii iubitoare.

Un mesaj simplu pentru cei care se gândesc la adopție

De sărbători, Lexi a fost acasă, în mijlocul familiei, completând nu doar decorul, ci și viețile celor care au ales-o.

„Lexi este un membru al familiei care ne-a completat și ne-a înfrumusețat decorul.”

Mesajul Dianei pentru cei care încă ezită este clar și direct:

„Dacă știi că vrei un câine, adoptă! Cățeii din adăposturi sunt la fel de frumoși, deștepți și iubitori — uneori chiar mai mult.”