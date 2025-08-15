Luxul în lumea animalelor de companie: De la spa-uri pentru câini la terapeuți pentru pisici – un boom în căutările online din SUA

Industria animalelor de companie din SUA, evaluată la peste 136 de miliarde de dolari, trece printr-o perioadă de lux absolut. Între iulie 2024 și iunie 2025, căutările pentru “Pet Spa” pe Yelp au crescut cu un uimitor 156%, conform CBS17.com.

Și nu se oprește aici. După spa-uri, au urmat în trend căutările pentru “pet communicators” – specialiști care ajută la rezolvarea problemelor comportamentale și la identificarea traumelor din trecut, un serviciu tot mai cerut mai ales de proprietarii de animale adoptate.

Top servicii de lux în creștere

Spa-uri pentru animale – tratamente de relaxare, masaj, băi cu aromaterapie și grooming premium.

Terapeuți pentru pisici – pentru anxietate, depresie, adaptarea la o mutare sau la un nou membru al familiei.

Nutriționiști pentru câini – căutările au crescut cu 93%.

Manichiuri canine – +49% în interes.

Mediumi pentru animale – proprietarii încearcă să “comunice” cu animalele trecute în neființă.

De ce acest boom

Relația om-animal devine din ce în ce mai profundă și personală. Proprietarii nu mai privesc aceste servicii ca pe un moft, ci ca pe o investiție în sănătatea, fericirea și chiar “viața socială” a companionilor lor.

Și dacă, în trecut, un salon de toaletaj era maximul de răsfăț, acum vorbim despre pet wellness la nivel de lux, complet cu terapeuți, consilieri de nutriție și tratamente personalizate.

