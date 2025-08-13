Tinerii, cei mai mari iubitori de animale: Peste 70% dintre puii de câini și pisici ajung la generațiile Millennials și Gen Z

În luna august, două date internaționale readuc în atenție atât provocările cu care se confruntă tinerii, cât și soarta animalelor fără stăpân – Ziua Internațională a Tineretului (12 august) și Ziua Internațională a Animalelor Fără Stăpân (16 august). Un studiu global realizat de compania Mars arată că Millennials și Gen Z sunt generațiile cele mai atașate de animalele de companie, crescând aproape trei sferturi dintre puii de câini și pisici adoptați.

Tinerii, cei mai mari iubitori de animale

Potrivit cercetării, 45% dintre reprezentanții Gen Z și 40% dintre Millennials afirmă că animalul lor este „cel mai important lucru din lume”, în timp ce, în rândul baby boomers, procentul scade la 29%. De asemenea, aceste generații preferă puii de animale, în timp ce persoanele mai în vârstă optează adesea pentru animale adulte. În multe cazuri, prima locuință a unui tânăr devine și primul cămin stabil al unui prieten patruped.

Pentru tineri, adopția unui animal nu este doar un gest de iubire, ci și o investiție în propria sănătate mintală. 83% dintre proprietarii de animale recunosc efectul pozitiv pe care acestea îl au asupra stării lor emoționale, iar 58% caută sprijin în compania patrupedului în momente de stres, mai des decât în prezența partenerului, familiei sau prietenilor.

Pe lângă efectul terapeutic, animalele contribuie și la un stil de viață mai activ: plimbările zilnice impun mișcare, structură și timp petrecut în aer liber. 78% dintre respondenți spun că animalele le reamintesc să ia pauze, iar 73% declară că acestea îi motivează să petreacă mai mult timp afară.

Conexiunea dintre un animal adoptat și stăpânul său este una profundă, mai ales atunci când este vorba de un animal salvat. Un cămin sigur și afecțiunea constantă pot transforma radical viața unui patruped, iar pentru tineri, acest parteneriat marchează adesea începutul unei „familii” proprii.

Datele confirmă: pentru generațiile tinere, prima casă vine adesea „la pachet” cu primul companion patruped, iar această alegere aduce beneficii deopotrivă emoționale, sociale și fizice. Într-o lume tot mai agitată, relația om–animal rămâne un refugiu de stabilitate și afecțiune autentică.

