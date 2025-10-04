Marș emoționant pentru drepturile necuvântătoarelor: Românii spun “stop abuzurilor!” de Ziua Internațională a Animalelor (VIDEO)

Sute de iubitori de animale s-au adunat astăzi, de Ziua Internațională a Animalelor, pentru a lua parte la Marșul pentru Drepturile Animalelor, un eveniment vibrant și emoționant care a transformat capitala în vocea celor necuvântătoare. Sub egida organizatorilor de la Free – Freedom and Respect for Every Earthling, participanții s-au mobilizat pentru a cere mai multă protecție și respect pentru toate ființele vii.

Încă de la ora 11:00, Parcul Teatrului Național (TNB) a devenit punctul de întâlnire pentru cetățeni de toate vârstele, purtând pancarte cu mesaje puternice precum “Fii vocea lor!” și “Stop cruzimii! Fiecare viață contează!”. Atmosfera a fost una plină de solidaritate și determinare.

”Astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Animalelor și se desfășoară în București Marșul pentru Drepturile Animalelor. Sper să fim cât mai mulți oameni, chiar dacă este frig afară, pentru că animalele au nevoie de respect, iar noi avem nevoie de o lume mai bună și trebuie să înțeleagă toți oamenii din administrație că vrem altceva. Vrem umanitate, vrem eficiență, vrem altă viziune. Ne-am strâns astăzi aici tocmai pentru a milita pentru eficiență, prevenție și umanitate. Sunt oameni din toată țara. Trebuie să gestionăm altfel problemele, să ne gândim la toate animalele. Noi tindem să vorbim doar despre câini sau pisici, dar sunt probleme în toate domeniile când vorbim de animale și peste tot e loc de mai bine. De oameni mai competenți, de legi mai bune.

Este un marș pașnic, trebuie să subliniem treaba asta. Nu cerem decât respect și legi mai bune și da, este important marșul ăsta pentru că aduce în atenția publicului acest subiect care este foarte important. Acum 10 ani, poate subiectul ăsta nu era luat așa în serios, dar trebuie să înțelegem că animalele fac parte din viața noastră, sunt protejate de lege. Trebuie să luăm în serios treaba asta. Nu suntem doar o mână de oameni care s-au trezit așa să strige niște lucruri. Suntem oameni serioși, pregătiți în domeniu, care cer lucruri absolut normale și civilizate”, a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Hilde Tudora, șefa Direcției de Protecție a Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov.

De la discursuri la marșul propriu-zis

Evenimentul a demarat cu o serie de discursuri emoționante susținute de activiști și reprezentanți ai societății civile, care au subliniat urgența de a combate abuzul, exploatarea în scopuri de divertisment sau profit și neglijența față de animale.

La ora 12:30, coloana de protestatari, estimată la sute de persoane, a început deplasarea către Piața Victoriei. Marșul, desfășurat în condiții pașnice, a atras atenția trecătorilor și a reamintit întregii comunități că lupta pentru drepturile animalelor este o responsabilitate colectivă.

Ajunsă în Piața Victoriei, mulțimea s-a adunat pentru a încheia ziua cu un apel ferm către autorități și publicul larg: conștientizare, acțiune și adoptarea unui comportament responsabil față de necuvântătoare.

Marșul de astăzi nu a fost doar o simplă comemorare a Zilei Internaționale a Animalelor, ci un semnal clar că din ce în ce mai mulți români sunt gata să lupte pentru o legislație mai aspră și o societate mai empatică.

