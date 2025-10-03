Studiu: Câinii sunt atașați mai mult de mirosul stăpânilor decât de cel al mâncării

Animalele de companie își exprimă afecțiunea față de stăpânii lor prin gesturi sau limbajul corporal. Un studiu realizat de cercetătorul Gregory Berns, de la Universitatea Emory din Atlanta, a descoperit ce se întâmplă în creierul unui câine atunci când simte mirosul stăpânului său.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Mirosul stăpânului activează sentimentele de iubire pentru câine

Pentru studiu, Gregory Berns a antrenat cățeii participanți și i-a învățat să stea liniștiți în timpul unui fRMN, pentru a putea analiza activitatea cerebrală. Potrivit National Geographic, diferența dintre RMN și fRMN este că fRMN măsoară activitatea nervilor celulari ai creierului.

„Am început proiectul despre câini acum aproximativ trei ani pentru a depăși problema faptului că nu știm cu adevărat ce gândesc câinii sau ce experimentează”, a declarat Berns. Gregory Berns și echipa lui au studiat zonele cerebrale care se aseamănă cu cele umane.

Pentru experiment au fost aduse cinci mirosuri diferite: parfumul unei persoane familiale, al unui străin, al unui câine care locuia alături de cel participant la studiu, al unui câine străin și propriul miros. Echipa de cercetători a descoperit că nucleus, zona creierului asociată cu emoții pozitive, s-a activat atunci când animalul a mirosit parfumul persoanei cunoscute.

La celelalte arome nu au fost răspunsuri semnificative, însă mirosul canin a fost pe aproape. Berns a precizat că ceea ce simt câinii atunci când își miros stăpânii se aproprie de fericire, așa cum o percep oamenii.

Deși legătura dintre oameni și animale datează din cele mai vechi timpuri, oamenii de știință nu au reușit încă să descifreze ce înseamnă fiecare gest făcut de patrupezi. Acest studiu a fost o metodă prin care experții au putut pătrunde, măcar puțin, în mintea unui câine.

Citește și:

Stăpân și câine despărțiți timp de un deceniu: Momentul care i-a făcut să plângă de fericire (VIDEO)

Aliment veterinar cu medicament pentru pisici: Virbac lansează un produs revoluționar în Europa