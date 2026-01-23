Mars, Inc., compania din spatele unor branduri emblematice de hrană pentru animale precum PEDIGREE și Royal Canin, a fost desemnată unul dintre cele mai bune locuri de muncă din Statele Unite, potrivit clasamentelor realizate de platforma Glassdoor.

Recunoașterea vine în urma feedbackului oferit anonim de angajați și confirmă faptul că Mars pune accent nu doar pe calitatea produselor pentru animale de companie, ci și pe bunăstarea oamenilor care le creează, notează Pet Food Industry.

Mars, lider în topurile Glassdoor 2026

Mars, Inc. a fost inclusă în două clasamente importante din cadrul celei de-a 18-a ediții a premiilor Glassdoor Employees’ Choice Awards:

Locul 1 în topul inaugural Best Places to Work in Manufacturing and Energy

Locul 6 în clasamentul general Best Places to Work 2026

Aceste poziții sunt stabilite exclusiv pe baza recenziilor voluntare și anonime lăsate de angajați pe Glassdoor, ceea ce face ca distincția să fie cu atât mai relevantă.

O companie globală, cu suflet de familie

Mars este o companie deținută de o familie, cu peste 70.000 de angajați (asociați) la nivel global. Pe lângă brandurile dedicate hranei pentru animale de companie, precum PEDIGREE și Royal Canin, Mars produce și mărci cunoscute din zona de snack-uri și produse alimentare.

Pentru iubitorii de animale, aceste branduri sunt sinonime cu nutriția de calitate, grija pentru sănătatea animalelor și inovația constantă.

Cultura organizațională, cheia succesului Mars

Rebecca Snow, vicepreședinte People & Organization în cadrul Mars, subliniază importanța oamenilor din spatele companiei:

„O companie este la fel de puternică precum oamenii care stau în spatele muncii depuse. Talentul de clasă mondială de la Mars, împreună cu angajamentul comun al angajaților noștri de a oferi produse și servicii de înaltă calitate, fac ca experiența de a lucra la Mars să fie una specială. Aceste recunoașteri confirmă faptul că modul nostru de lucru este aliniat cu scopul nostru.”

Investiții masive în producția din SUA

Mars continuă să investească puternic în infrastructura sa de producție. Potrivit companiei:

94% din produsele vândute în SUA sunt fabricate local

În 2025 , Mars a anunțat o investiție de 2 miliarde de dolari în producția americană până în 2026

Această sumă vine în completarea celor 6 miliarde de dolari investite în producție în ultimii cinci ani