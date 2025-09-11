Măsoară 20 de centimetri și trăiește 20 de ani: care este cea mai longevivă rasă de câine? Bate recordurile Guinness

Longevitatea câinilor este influențată de mai mulți factori, dar unul dintre cei mai importanți rămâne rasa. Deși multă lume crede că animalele mari sunt mai rezistente și trăiesc mai mult, studiile au demonstrat contrariul: câinii de talie mică sunt, în general, cei mai longevivi.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Recordurile de vârstă în rândul câinilor sunt deținute aproape exclusiv de rasele mici, unele exemplare reușind să atingă chiar și două decenii de viață atunci când sunt îngrijite corect.

Cea mai longevivă rasă de câine din lume

În fruntea ierarhiei longevității canine se află Chihuahua, un câine de dimensiuni reduse, care rareori depășește 20 de centimetri înălțime și trei kilograme. Cu toate acestea, speranța sa de viață este impresionantă: între 15 și 20 de ani, scrie Petsbestlife.

Originar din Mexic, Chihuahua este un „campion” al longevității. De-a lungul timpului, mai mulți reprezentanți ai rasei au fost recunoscuți de Cartea Recordurilor drept cei mai bătrâni câini din lume. Această performanță se explică printr-o combinație de factori genetici favorabili, un metabolism bun și o alimentație corectă.

Alte rase cu o durată de viață impresionantă

Chihuahua nu este singura rasă care sfidează timpul. Pe lista câinilor cu o viață lungă se regăsesc și alte rase de talie mică și medie, printre care:

Yorkshire Terrier – poate trăi între 13 și 15 ani, uneori chiar mai mult.

Jack Russell Terrier – are o speranță de viață de 14-16 ani, fiind recunoscut pentru energia și rezistența sa.

Spitz Miniatural (Pomeranian) – un câine de companie care poate atinge 14-15 ani.

Shiba Inu – o rasă japoneză apreciată pentru robustețe și sănătate, cu o durată medie de viață între 13 și 16 ani.

Acești câini confirmă teoria că rasele mai mici, deși aparent fragile, au de multe ori o „rezistență ascunsă” care le prelungește viața.

Obiceiuri care pot prelungi viața unui câine

Indiferent de rasă, îngrijirea corectă contribuie la o viață lungă și sănătoasă. Specialiștii recomandă:

Exerciții fizice dese – mențin tonusul muscular, previn obezitatea și întăresc sistemul cardiovascular, potrivit American Kennel Club.

Vizite anuale la medicul veterinar – pentru depistarea din timp a unor afecțiuni ascunse.

Vaccinări și deparazitări la zi – împotriva bolilor ce pot scurta viața animalului.

Hrană adaptată vârstei – o combinație corectă de proteine, fibre și vitamine.

Igienă riguroasă – baia, periajul și curățenia previn infecțiile pielii.

Castrarea – reduce riscul unor boli grave.

Longevitatea nu depinde doar de rasă

Deși Chihuahua este considerat campion absolut al longevității, fiecare câine are propria „formulă” pentru o viață lungă, determinată de genetică, mediu și grijă din partea stăpânului.

Cazurile de câini care au depășit 20 de ani dovedesc că longevitatea nu este exclusiv un privilegiu al unei singure rase, ci o combinație de moștenire biologică și stil de viață sănătos.

Astfel, dimensiunile reduse ale Chihuahua sau energia de nestăvilit a unui Jack Russell nu sunt doar trăsături fizice, ci și avantaje biologice care, alături de iubirea și responsabilitatea stăpânului, transformă viața acestor animale într-o poveste lungă și fericită.