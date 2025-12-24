Tratamentele holistice precum acupunctura, hidroterapia sau terapia cu laser pășesc în lumea îngrijirii veterinare. Considerate cândva alternative de nișă, aceste terapii sunt avute în vedere în practică, mai ales în contextul cererii din partea proprietarilor de animale.

Medicina holistică, cunoscută și sub numele de terapie complementară, constă în analizarea simptomelor, dar și a stării fizice, echilibrului emoțional și alimentației. În această categorie intră terapii precum acupunctura, chiropractica, fizioterapia, masajul, hidroterapia sau terapiile cu laser. Toate acestea pot fi utilizate frecvent ca parte a unui plan medical complex, notează Global Pets Industry.

La nivel global, interesul pentru medicina complementară este în creștere: peste 50% dintre specialiștii germani folosesc regulat astfel de terapii, procentul fiind de 40% în Canada și peste 22% în Japonia. Accesul facil la informație, social media și telemedicina joacă un rol în popularizarea acestor soluții, în special în rândul generațiilor Millennial și Gen Z, care reprezintă o parte consistentă a proprietarilor de animale.

Tratamentele alternative, incluse în asigurări

Un factor important care a favorizat dezvoltarea acestui segment este adaptarea industriei de asigurări. Tot mai mulți asigurători includ terapiile alternative în pachetele standard sau opționale și elimină principalul obstacol: costul. Printre tratamentele cel mai frecvent acoperite se numără acupunctura, chiropractica, hidroterapia, masajul și fizioterapia, iar lista continuă să se extindă pe măsură ce cererea crește.

În Statele Unite, sunt companii care oferă unele dintre cele mai generoase polițe pentru terapii complementare, fără costuri suplimentare. Alte asigurări, precum cele de la MetLife Pet, includ aceste tratamente cu condiția să fie prescrise de un medic veterinar.

Industria se pregătește de oportunități de dezvoltare

Pentru cabinetele veterinare, această evoluție se traduce, desigur, în noi oportunități de dezvoltare. Potrivit specialiștilor, acupunctura și terapiile cu laser sunt printre cele mai solicitate servicii.

În aceste condiții, profesioniștii din domeniu acceptă tot mai mult să ofere și astfel de opțiuni proprietarilor de animale de companie.

Mulți medici veterinari care practică medicina holistică observă o deschidere și speră că, pe termen lung, aceste terapii vor reduce nevoia de medicație convențională.