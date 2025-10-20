Misiunea de capturare a pisicilor afectate de explozia din Rahova continuă: Încă trei animale au fost recuperate / Apel la responsabilitate și cooperare (VIDEO)

Misiunea de salvare a pisicilor afectate de deflagrația produsă la blocul din cartierul Rahova, București, continuă cu perseverență și dedicare. Echipa asociației TNR Capturare Sterilizare Eliberare se află în teren și face eforturi constante pentru a captura animalele rătăcite sau speriate în urma exploziei.

Potrivit unei postări recente a organizației, în ultimele 12 ore au fost capturate alte trei pisici — o femelă și doi motani — de pe strada Vicina. Acestea se află acum în siguranță, fiind cazate temporar la cabinetul Dalgi Vet București, care s-a oferit să sprijine echipa TNR prin îngrijire și adăpost. Salvatorii le-au mulțumit public medicilor veterinari pentru implicare și ajutorul prompt oferit.

Apel la responsabilitate și cooperare

Reprezentanții asociației au transmis că operațiunea este dificilă, dar se desfășoară cu maximă responsabilitate, în speranța că fiecare pisică dispărută va fi recuperată în siguranță. De asemenea, au făcut un apel către locatarii din zonă să nu lase hrană în apropierea blocurilor adiacente, pentru a facilita capturarea animalelor căutate.

TNR Capturare Sterilizare Eliberare le-a mulțumit tuturor celor care s-au oferit să ajute la fața locului, însă a subliniat că zona este atent organizată, iar o prezență necoordonată ar putea îngreuna operațiunea. Echipa a asigurat comunitatea că va anunța public dacă va fi nevoie de sprijin suplimentar în zilele următoare.

Eforturile voluntarilor arată, încă o dată, cât de puternică poate fi solidaritatea dintre oameni atunci când este vorba despre viețile animalelor. Misiunea continuă, iar fiecare pisică recuperată reprezintă un pas înainte spre un final fericit pentru micile victime ale exploziei din Rahova.

