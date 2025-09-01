Mister dezlegat după 1.400 de ani: Cum au ajuns pisicile domestice în China, de fapt

De-a lungul timpului, cercetătorii s-au întrebat cum și când au ajuns pisicile domestice în China. Până de curând, răspunsul era incert, iar ipotezele variau de la domesticirea locală a felinelor până la sosirea lor prin intermediul comerțului internațional. O nouă analiză genetică face, însă, lumină asupra acestui mister și sugerează o ipoteză uimitoare: pisicuțele au fost aduse de comercianți și diplomați de-a lungul Drumului Mătăsii, în urmă cu aproximativ 1.400 de ani.

Primele pisici de companie în China

Potrivit rezultatelor ADN-ului felin antic, primele pisici domestice au ajuns în China, în jurul anului 600 d.Hr., mult mai târziu decât presupuneau unele studii anterioare. Aceste animale nu au pătruns în țară în număr mare, ci au fost aduse treptat, transportate în lăzi și cuști mici din regiunile estice ale Mediteranei, prin Asia Centrală. Ele erau oferite ca daruri sau tribut membrilor elitei chineze, fiind considerate simboluri ale rafinamentului.

„Pisicile erau considerate animale de companie rare și valoroase”, susține Shu-Jin Luo, co-autor al studiului și cercetător la Universitatea din Peking. „Comportamentele lor misterioase, când distante, când afectuoase, le-au transformat într-un adevărat fenomen cultural”, scrie Live Science.

De unde provin felinele domestice

Pisicile domestice moderne (Felis catus) provin din felinele sălbatice africane (Felis silvestris lybica). Primele dovezi ale coexistenței dintre om și pisică datează de acum aproximativ 10.000 de ani, în Orientul Mijlociu. De acolo s-au răspândit treptat în Europa, acum circa 3.000 de ani, înainte de a ajunge în Asia de Est.

În China, înaintea sosirii pisicilor domestice, oamenii aveau feline leopard (Prionailurus bengalensis), o specie locală. Arheologii au găsit rămășițe de pisică leopard vechi de peste 5.400 de ani, însă aceste relații nu reprezentau o formă de domesticire propriu-zisă.

Analiza ADN-ului

Pentru a stabili momentul exact al apariției pisicilor domestice în China, cercetătorii au analizat 22 de rămășițe ale felinelor provenite din 14 situri arheologice, acoperind o perioadă de aproximativ 5.000 de ani. ADN-ul nuclear și mitocondrial extras din oase a fost comparat cu baze de date genetice globale.

Rezultatul? Ei bine, 14 dintre aceste rămășițe aparțineau pisicilor domestice. Cele mai vechi oase datate prin radiocarbon au fost descoperite la Tongwan, în provincia Shaanxi, și datează din anul 730 d.Hr.

„A fost o sarcină extrem de dificilă să reconstituim acest puzzle istoric”, a precizat Luo. „Dar rezultatele ne permit, în premieră, să înțelegem traseul pe care l-au urmat pisicile până să devină parte din viața chinezilor”.

Pisica din Kazahstan și legătura cu Drumul Mătăsii

Un detaliu fascinant este legătura genetică dintre pisicile chineze și o pisică domestică descoperită în orașul Dhzankent, Kazahstan, datată între anii 775 și 940 d.Hr. Dovada confirmă că pisicile au circulat de-a lungul Drumului Mătăsii, în perioada de glorie (500–800 d.Hr.).

Cum arătau primele pisici din China

Studiul arată că felinele oferite elitei chineze erau probabil de culoare albă sau aveau blană tigrată, cu pete albe. ADN-ul pisicii din Tongwan arată că era un mascul sănătos, cu blană scurtă și coadă lungă, fie alb complet, fie parțial alb. Chiar și în prezent, proporția pisicilor albe în Asia de Est este mai mare decât în alte regiuni ale lumii, posibil o moștenire genetică a acelor prime exemplare.

Pisicile și religia chineză

Ulterior, pisicile domestice au devenit rapid faimoase în societatea chineză. Au dobândit inclusiv o semnificație spirituală: „Chinezii antici efectuau ritualuri speciale când aduceau o pisică în casă, tratând-o ca pe un oaspete de onoare”, notează Luo.

Noua cercetare, descrisă de specialiști ca un „studiu extraordinar”, schimbă perspectiva asupra istoriei pisicilor domestice în China. Dacă până acum se presupunea că acestea ar fi ajuns în timpul dinastiei Han (206 î.Hr. – 220 d.Hr.), lipsa rămășițelor arheologice din acea perioadă arată că ipoteza nu se susține.

În schimb, toate datele converg spre o altă concluzie: pisicile au fost aduse în China pe Drumul Mătăsii, în jurul secolului al VII-lea, ca daruri prețioase pentru elite, și s-au integrat rapid în cultura chineză.

Melinda Zeder, arheozoolog la Smithsonian, rezumă foarte bine importanța acestei descoperiri: „A le lega de Drumul Mătăsii este o adevărată revelație. Este un studiu cu adevărat extraordinar”.