Mobilizare pentru pisicile pierdute în urma exploziei din Rahova. Asociația TNR cere ajutorul comunității: ‘’Nu lăsați mâncare în zonă! Pentru a putea prinde pisicile, care sunt speriate, este nevoie să iasă în căutarea hranei’’

După explozia produsă vineri în cartierul Rahova din Capitală, mai multe familii și-au pierdut animalele de companie, iar pisicile speriate au fugit din apartamente și s-au ascuns. Asociația TNR Capturare Sterilizare Eliberare a anunțat pe pagina sa de Facebook că este pregătită să intervină pentru capturarea în siguranță a pisicilor pierdute.

„Suntem pregătiți să intervenim pentru capturarea pisicilor pierdute în evenimentul de ieri din Rahova. Nu avem cum să intrăm în perimetrul blocului, fiind zonă restricționată din motive de siguranță, însă vom desfășura activitatea în imediata proximitate a zonei delimitate”, transmit reprezentanții Asociației.

Cum pot ajuta locuitorii din zonă

Echipa TNR face apel la comunitate pentru respectarea câtorva reguli esențiale, care pot face diferența între succes și eșec în prinderea pisicilor:

Nu lăsați mâncare în zonă! Pentru ca animalele să poată fi capturate în siguranță, este nevoie ca ele să iasă în căutarea hranei și să intre în cuștile-capcană, unde voluntarii vor pune mâncare apetisantă și sigură.

Transmiteți informații despre pisicile pierdute. Cei care și-au pierdut animalele sunt rugați să trimită semnalmentele acestora și datele de contact către echipa TNR.

După capturare, pisicile vor fi duse la Dalgi Vet București, unde vor fi cazate temporar în pet hotel, până la reunirea cu familiile lor.

Cei care doresc să ajute pot transmite datele în mesageria paginii Asociației, la numărul 0764 774 329, sau pot completa lista disponibilă la Liceul Bolintineanu, unde se află voluntarii prezenți pe teren.

„Avem nevoie de voi să dați vestea mai departe, să ajungă la familiile afectate și la cei care locuiesc acolo”, mai transmit reprezentanții TNR.

Prin implicarea promptă și colaborarea dintre voluntari, veterinari și comunitate, există speranța ca toate pisicile pierdute să fie găsite și reunite cât mai curând cu stăpânii lor.

